Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Διπλό χτύπημα της ΑΑΔΕ στο «Ελ. Βενιζέλος», κατασχέθηκαν 477.000 λαθραία τσιγάρα
Διπλό χτύπημα της ΑΑΔΕ στο «Ελ. Βενιζέλος», κατασχέθηκαν 477.000 λαθραία τσιγάρα
Εντοπίστηκαν 362.800 τσιγάρα σε 26 ταχυδρομικά δέματα και άλλα 114.200 σε επτά βαλίτσες επιβάτιδας – Στα 97.619,70 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι
Δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με συνολικά 477.000 λαθραία τσιγάρα να κατασχέθηκαν.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι δύο υποθέσεις αφορούν τόσο ταχυδρομικά δέματα με προορισμό το εξωτερικό όσο και επιβάτιδα που επιχείρησε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων στις αποσκευές της.
Στην πρώτη περίπτωση, στις 10 Σεπτεμβρίου, ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών πραγματοποίησαν έλεγχο στην αποθήκη ταχυδρομικών δεμάτων. Με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου-ανιχνευτή καπνικών προϊόντων «BANE», εντοπίστηκαν 26 αποστολές με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο. Κατά τον έλεγχο των δεμάτων βρέθηκαν συνολικά 362.800 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, τα οποία κατασχέθηκαν.
Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι αποστολείς των δεμάτων. Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι τελωνειακοί ελεγκτές του «Ελευθέριος Βενιζέλος» απέτρεψαν ακόμη μία απόπειρα εισαγωγής μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων.
Αξιοποιώντας πληροφορίες, οι ελεγκτές υπέβαλαν σε έλεγχο τις αποσκευές επιβάτιδας αιγυπτιακής υπηκοότητας, η οποία είχε αφιχθεί στην Αθήνα από το Κάιρο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε διαμοιράσει σε επτά αποσκευές συνολικά 114.200 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων. Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν, ενώ η επιβάτιδα συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Από τις δύο υποθέσεις, οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται συνολικά σε 97.619,70 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι δύο υποθέσεις αφορούν τόσο ταχυδρομικά δέματα με προορισμό το εξωτερικό όσο και επιβάτιδα που επιχείρησε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων στις αποσκευές της.
Στην πρώτη περίπτωση, στις 10 Σεπτεμβρίου, ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών πραγματοποίησαν έλεγχο στην αποθήκη ταχυδρομικών δεμάτων. Με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου-ανιχνευτή καπνικών προϊόντων «BANE», εντοπίστηκαν 26 αποστολές με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο. Κατά τον έλεγχο των δεμάτων βρέθηκαν συνολικά 362.800 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, τα οποία κατασχέθηκαν.
Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι αποστολείς των δεμάτων. Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι τελωνειακοί ελεγκτές του «Ελευθέριος Βενιζέλος» απέτρεψαν ακόμη μία απόπειρα εισαγωγής μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων.
Αξιοποιώντας πληροφορίες, οι ελεγκτές υπέβαλαν σε έλεγχο τις αποσκευές επιβάτιδας αιγυπτιακής υπηκοότητας, η οποία είχε αφιχθεί στην Αθήνα από το Κάιρο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε διαμοιράσει σε επτά αποσκευές συνολικά 114.200 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων. Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν, ενώ η επιβάτιδα συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Από τις δύο υποθέσεις, οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται συνολικά σε 97.619,70 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.
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