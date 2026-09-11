Πολ Γουόκερ: «Θα μπορούσαν να τον επαναφέρουν με AI στην τελευταία ταινία Fast & Furious, αλλά εγώ δεν θα το έκανα», είπε ο αδερφός του
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Πολ Γουόκερ Fast & Furious Αδερφός Τεχνητή Νοημοσύνη AI

Πολ Γουόκερ: «Θα μπορούσαν να τον επαναφέρουν με AI στην τελευταία ταινία Fast & Furious, αλλά εγώ δεν θα το έκανα», είπε ο αδερφός του

«Σημασία τι θέλει να δει η Μίντοου να γίνεται, είναι ο πατέρας της», είπε ο Κόντι Γουόκερ

Πολ Γουόκερ: «Θα μπορούσαν να τον επαναφέρουν με AI στην τελευταία ταινία Fast & Furious, αλλά εγώ δεν θα το έκανα», είπε ο αδερφός του
Ιωάννα Μαρίνου
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Για την τελευταία ταινία «Fast & Furious» μίλησε ο αδερφός του Πολ Γουόκερ και υποστήριξε πως θα μπορούσαν να επαναφέρουν τον ηθοποιό μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο δεν είναι κάτι που θα τον ενδιέφερε.

Μιλώντας στο Entertainment Weekly, ο Κόντι Γουόκερ είπε αρχικά: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν υπήρχε ως επιλογή το 2014, οπότε θα μπορούσαν να το κάνουν. Υπάρχουν χρόνια με πλάνα που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ από αυτές τις ταινίες “Fast”. Είναι οι καλύτεροι στον χώρο, μπορούν να βρουν τον τρόπο».

Στη συνέχεια τόνισε πως την απόφαση για την επιστροφή του Πολ Γουόκερ στην ταινία θα έπρεπε να την πάρει η κόρη του: «Η θέση μου είναι ότι έχει σημασία τι θέλει να δει η Μίντοου να γίνεται. Είναι ο πατέρας της. Εγώ δεν θα ενδιαφερόμουν να το ξανακάνω. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο αποχώρησε ο χαρακτήρας του από το franchise. Δεν τον σκότωσαν, δεν έκαναν κάτι "cheesy" όπως αυτό. Είναι όμορφο. Ο Μπράιαν έχει φύγει και μεγαλώνει τα παιδιά του. Αλλά αν θέλουν να το κάνουν, αν η Μίντοου θα ήθελε να το δει, δεν χρειάζονται εμένα ή τον Κέιλεμπ», δήλωσε.


Ο Κόντι και ο Κέιλεμπ Γουόκερ είχαν υποδυθεί τον αδερφό τους Πολ μετά τον θάνατό του σε τροχαίο δυστύχημα το 2013, ώστε να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα του «Furious 7» που πραγματοποιούνταν εκείνο το διάστημα.

Όπως ανέφερε ο Κόντι Γουόκερ στην ίδια συνέντευξη, δεν γνωρίζει αν τελικά η ταινία «Fast Forever», όπως θα ονομάζεται, θα περιλαμβάνει μία τελευταία σκηνή με τον αδερφό του: «Δεν έχω ιδέα τι να περιμένω. Μίλησα με τον Βιν (Ντίζελ) και, όταν πρόκειται για όλη αυτή τη διαδικασία, γίνεται πολύ συναισθηματικός και φιλοσοφικός. Είναι μεγάλο βάρος. Ο άνθρωπος είναι απίστευτος, είναι εξαιρετικά ταλαντούχος, παίρνει όλο αυτό πολύ σοβαρά και κουβαλάει ένα τεράστιο βάρος στους ώμους του. Θέλει αυτή να είναι η καλύτερη ταινία και να γίνει όσο καλύτερη μπορεί, επειδή είναι η τελευταία», είπε.

Η επίσημη πρεμιέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου 2028.
Ιωάννα Μαρίνου
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