Bloomberg: Από το Λονδίνο στην Αθήνα – Γιατί οι υπερπλούσιοι κοιτούν πλέον προς την Ελλάδα

Έχοντας αφήσει πίσω τις εποχές, όπου η δική της οικονομική ελίτ συνέρρεε στο Λονδίνο, η Ελλάδα προσφέρει πλέον φορολογικά κίνητρα που μαγνητίζουν κορυφαία hedge funds και επενδυτές - Η επόμενη επίσκεψη Πιερρακάκη στο Λονδίνο είναι πιθανό να περιλαμβάνει συναντήσεις με αντικείμενο νέες πιθανές μετακινήσεις προς την Ελλάδα