Oasis: Σόου με drones αποκάλυψε την ημερομηνία ανακοίνωσης της περιοδείας τους για το 2027
Oasis: Σόου με drones αποκάλυψε την ημερομηνία ανακοίνωσης της περιοδείας τους για το 2027
Σύμφωνα με το Billboard, το συγκρότημα αναμένεται να συνεχίσει και την επόμενη χρονιά την περιοδεία επανένωσης «Live ’25»
Οι Oasis αποκάλυψαν την ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινώσουν την περιοδεία τους για το 2027, μέσα από ένα εντυπωσιακό σόου με drones που πραγματοποιήθηκε στο Μάντσεστερ.
Σύμφωνα με το Billboard, το συγκρότημα αναμένεται να συνεχίσει και την επόμενη χρονιά την περιοδεία επανένωσης «Live ’25», με συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Μεταξύ των τοποθεσιών και των ημερομηνιών που έχουν διαρρεύσει για τις επερχόμενες εμφανίσεις περιλαμβάνονται 12 συναυλίες στο Μάντσεστερ, την πόλη από την οποία κατάγονται, καθώς και μια επιστροφή στο Νέμπγουορθ.
Το συγκρότημα δημοσίευσε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στον λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο ένας σχηματισμός από φώτα drones παρουσιάζει το χαρακτηριστικό λογότυπο των Oasis. Στη συνέχεια, εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα κατά τις οποίες θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση της περιοδείας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου. Το σόου με τα drones πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης πάνω από το στάδιο Etihad του Μάντσεστερ.
Δείτε το βίντεο
Η SJM, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διοργάνωση της περιοδείας των Oasis, έχει εξασφαλίσει άδεια για τη διεξαγωγή συναυλιών σε χώρο του Μάντσεστερ, όπου το συγκρότημα είχε πραγματοποιήσει τις ιστορικές εμφανίσεις του το 1996.
Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες οι Oasis έχουν δημοσιεύσει μια σειρά από σύντομα βίντεο, τα οποία φαίνεται να παραπέμπουν σε πόλεις που θα αποτελέσουν σταθμούς της περιοδείας τους το 2027. Ανάμεσά τους είναι η Γλασκώβη, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, η Βοστώνη και η Ρώμη. Σε ένα ακόμη βίντεο γίνεται αναφορά στο στάδιο Etihad του Μάντσεστερ, καθώς περιλαμβάνονται εικόνες με μπάλα ποδοσφαίρου, δοκάρια και άλλα σχετικά στοιχεία.
Το νέο ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back in Anger» έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου την Τετάρτη, ενώ από την Παρασκευή ξεκινά η παγκόσμια προβολή του.
Σύμφωνα με το Billboard, το συγκρότημα αναμένεται να συνεχίσει και την επόμενη χρονιά την περιοδεία επανένωσης «Live ’25», με συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Μεταξύ των τοποθεσιών και των ημερομηνιών που έχουν διαρρεύσει για τις επερχόμενες εμφανίσεις περιλαμβάνονται 12 συναυλίες στο Μάντσεστερ, την πόλη από την οποία κατάγονται, καθώς και μια επιστροφή στο Νέμπγουορθ.
Το συγκρότημα δημοσίευσε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στον λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο ένας σχηματισμός από φώτα drones παρουσιάζει το χαρακτηριστικό λογότυπο των Oasis. Στη συνέχεια, εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα κατά τις οποίες θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση της περιοδείας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου. Το σόου με τα drones πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης πάνω από το στάδιο Etihad του Μάντσεστερ.
Δείτε το βίντεο
Η SJM, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διοργάνωση της περιοδείας των Oasis, έχει εξασφαλίσει άδεια για τη διεξαγωγή συναυλιών σε χώρο του Μάντσεστερ, όπου το συγκρότημα είχε πραγματοποιήσει τις ιστορικές εμφανίσεις του το 1996.
Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες οι Oasis έχουν δημοσιεύσει μια σειρά από σύντομα βίντεο, τα οποία φαίνεται να παραπέμπουν σε πόλεις που θα αποτελέσουν σταθμούς της περιοδείας τους το 2027. Ανάμεσά τους είναι η Γλασκώβη, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, η Βοστώνη και η Ρώμη. Σε ένα ακόμη βίντεο γίνεται αναφορά στο στάδιο Etihad του Μάντσεστερ, καθώς περιλαμβάνονται εικόνες με μπάλα ποδοσφαίρου, δοκάρια και άλλα σχετικά στοιχεία.
Το νέο ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back in Anger» έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου την Τετάρτη, ενώ από την Παρασκευή ξεκινά η παγκόσμια προβολή του.
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