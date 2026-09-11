Oasis: Σόου με drones αποκάλυψε την ημερομηνία ανακοίνωσης της περιοδείας τους για το 2027

Το συγκρότημα δημοσίευσε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στον λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο ένας σχηματισμός από φώτα drones

παρουσιάζει

το χαρακτηριστικό λογότυπο των Oasis. Στη συνέχεια, εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα κατά τις οποίες θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση της περιοδείας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.

Το σόου με τα drones πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης πάνω από το στάδιο Etihad του Μάντσεστερ.