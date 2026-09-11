Η Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στα φετινά CMA Awards μετά από 10 χρόνια απουσίας
GALA
Τέιλορ Σουίφτ Βραβεία

Η Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στα φετινά CMA Awards μετά από 10 χρόνια απουσίας

«Δεν έχω πει ακόμα το τελευταίο μου Yee-Haw», έγραψε η τραγουδίστρια - Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Η Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στα φετινά CMA Awards μετά από 10 χρόνια απουσίας
Ιωάννα Μαρίνου
Στα φετινά CMA Awards επιβεβαίωσε πως θα παρευρεθεί η Τέιλορ Σουίφτ, μετά από 10 χρόνια απουσίας.

Mε μία ανάρτηση που έκανε στα stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι θα επιστρέψει και πάλι στη σκηνή των βραβείων, σε μία βραδιά που είναι αφιερωμένη στην κάντρι μουσική, μετά την τελευταία της εμφάνιση το 2016, κατά την οποία είχε απονείμει στον Γκαρθ Μπρουκς το βραβείο Entertainer of the Year.

«Φαίνεται πως δεν έχω πει ακόμα το τελευταίο μου Yee-Haw. Ευχαριστώ CMA. Τα λέμε εκεί στις 18 Νοεμβρίου», έγραψε η 36χρονη.

Δείτε την ανάρτηση

Η Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στα φετινά CMA Awards μετά από 10 χρόνια απουσίας

Η Σουίφτ, που συνολικά έχει κερδίσει 12 βραβεία CMA, αυτή τη χρονιά είναι υποψήφια στην κατηγορία Single of the Year με το τραγούδι «I Knew It, I Knew You» που έγραψε για το soundtrack της ταινίας «Toy Story 5».

Στην κατηγορία Single of the Year, υποψήφιοι είναι ακόμη η Έλα Λάνγκλεϊ, με δύο τραγούδια, τα «Be Her» και «Choosin’ Texas», η Λάινι Γουίλσον και με το «Somewhere Over Laredo» και ο Κόντι Τζόνσον με το «The Fall».

Η 60ή τελετή απονομής των CMA Awards, με παρουσιάστρια τη Λάινι Γουίλσον, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Bridgestone Arena στο Νάσβιλ την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Κλείσιμο
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Back to School με πλάνο

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει — και μαζί της έρχεται εκείνη η γνώριμη, γλυκιά αναστάτωση της νέας αρχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης