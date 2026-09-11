Η Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στα φετινά CMA Awards μετά από 10 χρόνια απουσίας
Η Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στα φετινά CMA Awards μετά από 10 χρόνια απουσίας
«Δεν έχω πει ακόμα το τελευταίο μου Yee-Haw», έγραψε η τραγουδίστρια - Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
Στα φετινά CMA Awards επιβεβαίωσε πως θα παρευρεθεί η Τέιλορ Σουίφτ, μετά από 10 χρόνια απουσίας.
Mε μία ανάρτηση που έκανε στα stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι θα επιστρέψει και πάλι στη σκηνή των βραβείων, σε μία βραδιά που είναι αφιερωμένη στην κάντρι μουσική, μετά την τελευταία της εμφάνιση το 2016, κατά την οποία είχε απονείμει στον Γκαρθ Μπρουκς το βραβείο Entertainer of the Year.
«Φαίνεται πως δεν έχω πει ακόμα το τελευταίο μου Yee-Haw. Ευχαριστώ CMA. Τα λέμε εκεί στις 18 Νοεμβρίου», έγραψε η 36χρονη.
Δείτε την ανάρτηση
Η Σουίφτ, που συνολικά έχει κερδίσει 12 βραβεία CMA, αυτή τη χρονιά είναι υποψήφια στην κατηγορία Single of the Year με το τραγούδι «I Knew It, I Knew You» που έγραψε για το soundtrack της ταινίας «Toy Story 5».
Στην κατηγορία Single of the Year, υποψήφιοι είναι ακόμη η Έλα Λάνγκλεϊ, με δύο τραγούδια, τα «Be Her» και «Choosin’ Texas», η Λάινι Γουίλσον και με το «Somewhere Over Laredo» και ο Κόντι Τζόνσον με το «The Fall».
Η 60ή τελετή απονομής των CMA Awards, με παρουσιάστρια τη Λάινι Γουίλσον, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Bridgestone Arena στο Νάσβιλ την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Mε μία ανάρτηση που έκανε στα stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι θα επιστρέψει και πάλι στη σκηνή των βραβείων, σε μία βραδιά που είναι αφιερωμένη στην κάντρι μουσική, μετά την τελευταία της εμφάνιση το 2016, κατά την οποία είχε απονείμει στον Γκαρθ Μπρουκς το βραβείο Entertainer of the Year.
«Φαίνεται πως δεν έχω πει ακόμα το τελευταίο μου Yee-Haw. Ευχαριστώ CMA. Τα λέμε εκεί στις 18 Νοεμβρίου», έγραψε η 36χρονη.
Δείτε την ανάρτηση
Η Σουίφτ, που συνολικά έχει κερδίσει 12 βραβεία CMA, αυτή τη χρονιά είναι υποψήφια στην κατηγορία Single of the Year με το τραγούδι «I Knew It, I Knew You» που έγραψε για το soundtrack της ταινίας «Toy Story 5».
Στην κατηγορία Single of the Year, υποψήφιοι είναι ακόμη η Έλα Λάνγκλεϊ, με δύο τραγούδια, τα «Be Her» και «Choosin’ Texas», η Λάινι Γουίλσον και με το «Somewhere Over Laredo» και ο Κόντι Τζόνσον με το «The Fall».
Η 60ή τελετή απονομής των CMA Awards, με παρουσιάστρια τη Λάινι Γουίλσον, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Bridgestone Arena στο Νάσβιλ την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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