Πάμελα Άντερσον: Με εφαρμοστό φόρεμα που είχε την πλάτη έξω και τολμηρό σκίσιμο στη Νέα Υόρκη
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Πάμελα Άντερσον εμφάνιση Φόρεμα

Πάμελα Άντερσον: Με εφαρμοστό φόρεμα που είχε την πλάτη έξω και τολμηρό σκίσιμο στη Νέα Υόρκη

Η 59χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» σε γκαλά και επέλεξε μια δημιουργία σε μαύρο χρώμα

Πάμελα Άντερσον: Με εφαρμοστό φόρεμα που είχε την πλάτη έξω και τολμηρό σκίσιμο στη Νέα Υόρκη
Ιωάννα Μαρίνου
Με εφαρμοστό φόρεμα που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη και διέθετε τολμηρό σκίσιμο εμφανίστηκε η Πάμελα Άντερσον στη Νέα Υόρκη.

Η 59χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» σε ετήσιο γκαλά του φιλανθρωπικού ιδρύματος του ομίλου Kering Foundation «Caring for Women» την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και ξεχώρισε με την ενδυματολογική επιλογή της στο μαύρο χαλί.

Η Άντερσον φωτογραφήθηκε με ένα εφαρμοστό φόρεμα με ζιβάγκο, το οποίο αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και το χαρακτήριζε το ιδιαίτερα ψηλό σκίσιμο στο πλάι, αφήνοντας ακάλυπτο το ένα της πόδι, ενώ παράλληλα ήταν και όλη η πλάτη της έξω. Το look της ολοκληρώθηκε με μαύρες μυτερές γόβες και ένα clutch σε μαύρο και ασημένιο χρώμα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@keringgroup

Co-host Pamela Anderson at tonight's 5th Annual Caring for Women Dinner in New York City, presented by Kering Foundation. #CaringForWomen

♬ оригинальный звук - scarli - scarli
@instyle

After a busy week at the VeniceFilmFestival, #PamelaAnderson made it over to #NYFW to attend @keringfoundation’s fifth annual Caring for Women dinner.

♬ original sound - InStyle Magazine
pamela-2

Η Άντερσον συμμετείχε στο φετινό γκαλά, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης και έχει ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και τη στήριξη των επιζώντων.

Η εκδήλωση «Caring for Women» πραγματοποιείται από το 2022 και έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες ετήσιες συγκεντρώσεις ανθρώπων από τον χώρο της μόδας, του κινηματογράφου, της μουσικής, της τέχνης, του αθλητισμού και της φιλανθρωπίας. 

Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου

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