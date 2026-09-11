Πάμελα Άντερσον: Με εφαρμοστό φόρεμα που είχε την πλάτη έξω και τολμηρό σκίσιμο στη Νέα Υόρκη

Η 59χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» σε ετήσιο γκαλά του φιλανθρωπικού ιδρύματος του ομίλου Kering Foundation «Caring for Women» την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και ξεχώρισε με την ενδυματολογική επιλογή της στο μαύρο χαλί.

Η Άντερσον φωτογραφήθηκε με ένα εφαρμοστό φόρεμα με ζιβάγκο, το οποίο αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και το χαρακτήριζε το ιδιαίτερα ψηλό σκίσιμο στο πλάι, αφήνοντας ακάλυπτο το ένα της πόδι, ενώ παράλληλα ήταν και όλη η πλάτη της έξω. Το look της ολοκληρώθηκε με μαύρες μυτερές γόβες και ένα clutch σε μαύρο και ασημένιο χρώμα.

Με εφαρμοστό φόρεμα που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη και διέθετε τολμηρό σκίσιμο εμφανίστηκε ηΗ Άντερσον συμμετείχε στο φετινό γκαλά, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης και έχει ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και τη στήριξη των επιζώντων.Η εκδήλωση «Caring for Women» πραγματοποιείται από το 2022 και έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες ετήσιες συγκεντρώσεις ανθρώπων από τον χώρο της μόδας, του κινηματογράφου, της μουσικής, της τέχνης, του αθλητισμού και της φιλανθρωπίας.: Getty Images/ Ideal Image