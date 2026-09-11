Ο Μαρέσκα για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: «Είναι το πιο καυτό ντέρμπι που έχω υπάρξει»
SPORTS
Έντσο Μαρέσκα Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Ο Μαρέσκα για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: «Είναι το πιο καυτό ντέρμπι που έχω υπάρξει»

Ο Έντσο Μαρέσκα μίλησε για τη σημασία του ντέρμπι ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θυμήθηκε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Ο Μαρέσκα για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: «Είναι το πιο καυτό ντέρμπι που έχω υπάρξει»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Μάντσεστερ Σίτι προετοιμάζεται για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Premier League, αφού θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (13/9) το βράδυ εκτός έδρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Έντσο Μαρσέκα μίλησε για τη μεγάλη αναμέτρηση και την αντιπαλότητα των δύο ομάδων.

Με αφορμή μάλιστα το ντέρμπι του Μάντσεστερ ο Ιταλός προπονητής γύρισε το χρόνο πίσω και στη σεζόν 2009-2010 όταν και είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Το ντέρμπι του Μάντσεστερ είναι από τα πιο γνωστά στον κόσμο με τις δύο ομάδες να έχουν μεγάλη αντιπαλότητα και τον Μαρέσκα να εξηγεί στις δηλώσεις του πως έχει πολύ μεγάλη σημασία και όχι μόνο για τη βαθμολογία.




Όταν του ζητήθηκε να μιλήσει για τα ντέρμπι που έχει βιώσει ο Έντσο Μαρέσκα αναφέρθηκε στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός για το οποίο είπε χαρακτηριστικά: «Έχω υπάρξει σε διάφορα ντέρμπι. Το χειρότερο ντέρμπι που έχω υπάρξει είναι το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Πραγματικά είναι ένα πολύ καυτό παιχνίδι. Υπάρχουν ιδιαίτερα παιχνίδια για τους οπαδούς, τους παίκτες, το τεχνικό σταφ. Είναι ξεχωριστό παιχνίδι για όλους».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Back to School με πλάνο

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει — και μαζί της έρχεται εκείνη η γνώριμη, γλυκιά αναστάτωση της νέας αρχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης