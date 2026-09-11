Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Ο Μαρέσκα για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: «Είναι το πιο καυτό ντέρμπι που έχω υπάρξει»
Ο Μαρέσκα για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: «Είναι το πιο καυτό ντέρμπι που έχω υπάρξει»
Ο Έντσο Μαρέσκα μίλησε για τη σημασία του ντέρμπι ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θυμήθηκε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Η Μάντσεστερ Σίτι προετοιμάζεται για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Premier League, αφού θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (13/9) το βράδυ εκτός έδρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Έντσο Μαρσέκα μίλησε για τη μεγάλη αναμέτρηση και την αντιπαλότητα των δύο ομάδων.
Με αφορμή μάλιστα το ντέρμπι του Μάντσεστερ ο Ιταλός προπονητής γύρισε το χρόνο πίσω και στη σεζόν 2009-2010 όταν και είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Το ντέρμπι του Μάντσεστερ είναι από τα πιο γνωστά στον κόσμο με τις δύο ομάδες να έχουν μεγάλη αντιπαλότητα και τον Μαρέσκα να εξηγεί στις δηλώσεις του πως έχει πολύ μεγάλη σημασία και όχι μόνο για τη βαθμολογία.
Όταν του ζητήθηκε να μιλήσει για τα ντέρμπι που έχει βιώσει ο Έντσο Μαρέσκα αναφέρθηκε στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός για το οποίο είπε χαρακτηριστικά: «Έχω υπάρξει σε διάφορα ντέρμπι. Το χειρότερο ντέρμπι που έχω υπάρξει είναι το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Πραγματικά είναι ένα πολύ καυτό παιχνίδι. Υπάρχουν ιδιαίτερα παιχνίδια για τους οπαδούς, τους παίκτες, το τεχνικό σταφ. Είναι ξεχωριστό παιχνίδι για όλους».
Με αφορμή μάλιστα το ντέρμπι του Μάντσεστερ ο Ιταλός προπονητής γύρισε το χρόνο πίσω και στη σεζόν 2009-2010 όταν και είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Το ντέρμπι του Μάντσεστερ είναι από τα πιο γνωστά στον κόσμο με τις δύο ομάδες να έχουν μεγάλη αντιπαλότητα και τον Μαρέσκα να εξηγεί στις δηλώσεις του πως έχει πολύ μεγάλη σημασία και όχι μόνο για τη βαθμολογία.
"It's very important"— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 11, 2026
Enzo Maresca on the significance of the Manchester derby ahead of Manchester City's visit to Old Trafford this weekend 💬 pic.twitter.com/xnaqKYWZ2r
Όταν του ζητήθηκε να μιλήσει για τα ντέρμπι που έχει βιώσει ο Έντσο Μαρέσκα αναφέρθηκε στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός για το οποίο είπε χαρακτηριστικά: «Έχω υπάρξει σε διάφορα ντέρμπι. Το χειρότερο ντέρμπι που έχω υπάρξει είναι το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Πραγματικά είναι ένα πολύ καυτό παιχνίδι. Υπάρχουν ιδιαίτερα παιχνίδια για τους οπαδούς, τους παίκτες, το τεχνικό σταφ. Είναι ξεχωριστό παιχνίδι για όλους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα