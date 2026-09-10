Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ προωθεί τους κοινούς μας στόχους ασφάλειας
ΕΛΛΑΔΑ
Στέιτ Ντιπάρτμεντ Ασπίδα του Αχιλλέα

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ προωθεί τους κοινούς μας στόχους ασφάλειας

Η διακρατική συμφωνίας ύψους 3,035 δισ. ευρώ αφορά την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ προωθεί τους κοινούς μας στόχους ασφάλειας
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Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτισε η Ουάσιγκτον στον απόηχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τη συμφωνία και την ενίσχυση της ελληνοϊσραηλινής αμυντικής συνεργασίας, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας».

Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας, συνολικού ύψους 3,035 δισ. ευρώ, για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
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