Η Ξένια Καλογεροπούλου έκανε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός εθεάθη να περπατάει με μπαστούνι
Στο κέντρο της Αθήνας εθεάθη η Ξένια Καλογεροπούλου να κάνει μία βόλτα.
Η ηθοποιός που αντιμετωπίζει πρόβλημα με την όρασή της, απαθανατίστηκε ντυμένη στα μαύρα να περπατάει με μπαστούνι, ενώ παράλληλα τη βοηθούσε και ένα πρόσωπο να κάνει τη βόλτα της στο κέντρο.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για την ωχρά κηλίδα, πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την όρασή της. Σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Μάρτιο του 2025 στο «Buongiorno» είχε αναφέρει: «Η ατυχία μου είναι ότι δεν βλέπω καλά. Έχω πάθει ωχρά κηλίδα, τώρα δεν μπορώ να δω καλά το πρόσωπό σου, δεν βλέπω καλά και δεν μπορώ να διαβάσω βιβλία. Όταν το έπαθα έλεγα, ότι είμαι άτυχη και ήμουν απελπισμένη, έλεγα “δεν θέλω να ζήσω έτσι”. Τώρα βλέπω ότι μπορώ να ζήσω και κάνω πάρα πολλά πράγματα».
Φωτογραφίες: NDPPHOTO
