Η Ξένια Καλογεροπούλου έκανε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες
GALA
Ξένια Καλογεροπούλου Βόλτα

Η Ξένια Καλογεροπούλου έκανε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες

Η ηθοποιός εθεάθη να περπατάει με μπαστούνι

Η Ξένια Καλογεροπούλου έκανε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στο κέντρο της Αθήνας εθεάθη η Ξένια Καλογεροπούλου να κάνει μία βόλτα.

Η ηθοποιός που αντιμετωπίζει πρόβλημα με την όρασή της, απαθανατίστηκε ντυμένη στα μαύρα να περπατάει με μπαστούνι, ενώ παράλληλα τη βοηθούσε και ένα πρόσωπο να κάνει τη βόλτα της στο κέντρο.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Ξένια Καλογεροπούλου έκανε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες
Η Ξένια Καλογεροπούλου έκανε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες

Η ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για την ωχρά κηλίδα, πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την όρασή της. Σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Μάρτιο του 2025 στο «Buongiorno» είχε αναφέρει: «Η ατυχία μου είναι  ότι δεν βλέπω καλά. Έχω πάθει ωχρά κηλίδα, τώρα δεν μπορώ να δω καλά το πρόσωπό σου, δεν βλέπω καλά και δεν μπορώ να διαβάσω βιβλία. Όταν το έπαθα έλεγα, ότι είμαι άτυχη και ήμουν απελπισμένη, έλεγα “δεν θέλω να ζήσω έτσι”. Τώρα βλέπω ότι μπορώ να ζήσω και κάνω πάρα πολλά πράγματα».

Φωτογραφίες: NDPPHOTO
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης