Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, προβλήματα και στην Αττική Οδό
Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, προβλήματα και στην Αττική Οδό
Πού καταγράφονται καθυστερήσεις
Αρκετά αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε κομβικά σημεία του Κηφισού, της Αττικής Οδού και στο κέντρο της Αθήνας.
Η εικόνα στους βασικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου είναι επιβαρυμένη, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις σε αρκετά τμήματα.
Ειδικότερα, κίνηση καταγράφεται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Πειραιά, τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Λυκόβρυσης και φτάνουν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Δείτε live την κίνηση
Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία, η αυξημένη κίνηση ξεκινά από το ύψος του Αιγάλεω και εκτείνεται έως τη Νέα Ιωνία.
Στην Αττική Οδό, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα, όπου η αυξημένη κίνηση ξεκινά από το ύψος της Ανθούσας και φτάνει έως και την έξοδο της Μεταμόρφωσης.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15-20 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ 10-15 λεπτά είναι ο χρόνος καθυστέρησης στην έξοδο προς Λαμία. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από την Ανθούσα έως την Κηφισίας και 10-15 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία.
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται μεταξύ άλλων στη Σταδίου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.
Ειδικότερα, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη στο τμήμα από τον Άλιμο έως την Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή.
Η εικόνα στους βασικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου είναι επιβαρυμένη, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις σε αρκετά τμήματα.
Ειδικότερα, κίνηση καταγράφεται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Πειραιά, τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Λυκόβρυσης και φτάνουν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Δείτε live την κίνηση
Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία, η αυξημένη κίνηση ξεκινά από το ύψος του Αιγάλεω και εκτείνεται έως τη Νέα Ιωνία.
Στην Αττική Οδό, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα, όπου η αυξημένη κίνηση ξεκινά από το ύψος της Ανθούσας και φτάνει έως και την έξοδο της Μεταμόρφωσης.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15-20 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ 10-15 λεπτά είναι ο χρόνος καθυστέρησης στην έξοδο προς Λαμία. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από την Ανθούσα έως την Κηφισίας και 10-15 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία.
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται μεταξύ άλλων στη Σταδίου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.
Ειδικότερα, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη στο τμήμα από τον Άλιμο έως την Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή.
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