Μαρία Ναυπλιώτου: Η κομψή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί της Βενετίας με μακρύ πετρόλ φόρεμα και χρυσό κόσμημα

Η Μαρία Ναυπλιώτου συμμετέχει στο «DAU», το κινηματογραφικό εγχείρημα του Ίλια Χρζάνοφσκι, το οποίο εντάχθηκε στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ. Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στις 9 Σεπτεμβρίου και διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα.





Στο «DAU» πρωταγωνιστεί ο μαέστρος και μουσικός Θεόδωρος Κουρεντζής στον ρόλο του Σοβιετικού φυσικού Λεβ Λαντάου, γνωστού με το προσωνύμιο «Dau», ενώ στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Ραντμίλα Στσέγκολεβα, Ανατόλι Βασίλιεφ, Βλαντίμιρ Αζίππο, Ντμίτρι Τσερνιάκοφ και Μαρία Ναυπλιώτου. Η επίσημη καταχώριση της Βενετίας αναφέρει ως χώρες παραγωγής τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σουηδία, ενώ η ταινία είναι στα ρωσικά, τα αγγλικά και τα ελληνικά.

Το φιλμ παρακολουθεί τη ζωή του Λαντάου στη Σοβιετική Ένωση από το 1928 έως το 1968 και εστιάζει στην πορεία του ως επιστήμονα, αλλά και στις προσωπικές και ηθικές συγκρούσεις που αντιμετωπίζει μέσα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον. Η ιστορία συνδέεται με την επιστημονική του δραστηριότητα και τη σχέση του με το σοβιετικό κράτος, ενώ παράλληλα καταγράφει την ταραχώδη προσωπική του ζωή.

Το «DAU» αποτελεί την ολοκλήρωση ενός κινηματογραφικού εγχειρήματος που ο Χρζάνοφσκι ξεκίνησε πριν από περίπου δύο δεκαετίες. Αρχικά είχε σχεδιαστεί ως μια συμβατική βιογραφική ταινία για τον Λαντάου, στην πορεία όμως εξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό πρότζεκτ. Μεγάλο μέρος του υλικού γυρίστηκε μεταξύ 2008 και 2011 σε ένα τεράστιο σκηνικό στο Χάρκιβ της Ουκρανίας, το οποίο αναπαριστούσε ένα σοβιετικό ερευνητικό ινστιτούτο.

Το υλικό παρέμεινε για χρόνια στο αρχείο. Σύμφωνα με τον ίδιο τον σκηνοθέτη, η πάροδος του χρόνου επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το υλικό κατά την ολοκλήρωση της ταινίας

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Φωτογραφίες: Reuters