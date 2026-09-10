Μαρινάκης για Τσίπρα: Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης
Μαρινάκης για Τσίπρα: Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης
Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αμφισβητώντας την κοστολόγηση των εξαγγελιών του στη ΔΕΘ
«Μνημείο πολιτικής απάτης» χαρακτήρισε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας ευθέως την κοστολόγηση των εξαγγελιών του στη ΔΕΘ.
Στάθηκε στις αυξήσεις για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, στις προσλήψεις και στις φοροελαφρύνσεις, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δαπάνες είτε υπολογίζονται πολύ χαμηλότερα, είτε εμφανίζονται μόνο για μία χρονιά.
Για το ΠΑΣΟΚ, αρκούσε η δική του καταγγελία ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε κατά 80% το πρόγραμμά του για να έρθει η μπηχτή: «Αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε».
«Λίγα λεπτά και τη δική σας προσοχή και των πολιτών, αξίζει να ακουστούν κάποια πράγματα. Τα άντλησα τα δεδομένα αυτά από την επισκόπηση της κοστολόγησης που έκανε ο κ. Τσίπρας και της αποδόμησης της από το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει και είναι δύσκολο να διαβάσει όλες αυτές τις πολύ αναλυτικές επισημάνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, αξίζει τον κόπο να το κάνουν οι πολίτες, είτε στηρίζουν την Κυβέρνηση είτε όχι. Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία, ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια, γιατί τότε τουλάχιστον έλεγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι», είπε ο κ. Μαρινάκης.
Και συμπλήρωσε:
«Και επειδή δεν θέλω να μιλάω χωρίς αποδείξεις, αντλώντας δεδομένα από αυτό το οποίο παρουσιάστηκε και από τους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, αλλά και όπως αποδομήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, προσέξτε, κάποια παραδείγματα, λέει για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Στην ομιλία του είπε, ότι αυξάνουμε αρχικά -δείτε την ομιλία του- κατά μέσο όρο 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές των γιατρών και των νοσηλευτών. Άρα το κόστος είναι 900 εκατομμύρια ευρώ από το 2027 και κάθε έτος έως το 2030. Γιατί από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η αύξηση θα συνεχίσουν να παίρνουν τα λεφτά και για τα επόμενα χρόνια. Στο πρόγραμμά του, όμως, το κόστος το βγάζει 225 εκατομμύρια κατ’ έτος. Δηλαδή αντί να έχει την κάθε δαπάνη κάθε χρόνο, γιατί κάθε χρόνο θα παίρνουν αυτά τα 500 ευρώ, σύμφωνα με όσα είπε στην ομιλία του, τη διαιρεί στα τέσσερα. Ακριβώς το ίδιο κάνει για τις υποσχέσεις του για τους εκπαιδευτικούς. Έταξε μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς με αυξήσεις. Αρχικά λέει αρχικά 300 ευρώ το μήνα, άρα το κόστος είναι 840 εκατομμύρια ευρώ από το 2027 και κάθε χρόνο. Και αντί να βάζει 840 το 2027 840 εκατομμύρια το 2028, γιατί κάθε χρόνο θα τα παίρνουν αυτά τα λεφτά, θεωρητικά, σύμφωνα με όσα είπε, διαιρεί το κόστος, αλλά αυτό το έχει κάνει και για τους φοιτητές. Προσέξτε όμως στις άλλες εξαπατήσεις, αυτές είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές».
«Μίλησε για προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών. Λέει, είπε ο ίδιος, ότι θα προσληφθούν το 2027 με κόστος 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος που προσλαμβάνεται το 2027 και κοστίζει στο κράτος η πρόσληψη των ανθρώπων αυτών 15 εκατομμύρια ευρώ, θα κοστίζει και το ’28 και το ’29 και το ’30. Γιατί δεν προσλαμβάνονται μόνο για το ’27. Ακούστε λοιπόν, δείτε βασικά, μπείτε και δείτε το, στην ίδια την δικιά του κοστολόγηση, τα 15 αυτά εκατ. τα προβλέπει μόνο για το ’27. Άρα θα προσληφθούν οι πυροσβέστες το ’27 και το ’28 θα απολυθούν; Ποιος θα τους πληρώνει από το ’28 και μετά; Τζάμπα εισιτήρια -γιατί εντάξει έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για το τζάμπα- σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», πρόσθεσε.
Και συνέχισε αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα:
«Υπόσχεται δωρεάν αστικές μετακινήσεις για το 2027, στο ’28 και μετά παύλες στις δαπάνες. Άρα θα ξαναπληρώσουν αυτοί που θα έχουν τζάμπα τα εισιτήρια για το ’27. Ποιος θα πληρώνει από το ’28 και μετά; Συνεχίζω… Διπλάσια έκπτωση φόρου για τα παιδιά, δαπάνη που προβλέπεται μόνο για το 2028. Μετά θα σταματήσει; Έπρεπε να αναφέρονται αυτά τα 830 εκατομμύρια και για τα έτη ’29 και για το 2030. Και βέβαια το κόστος δεν είναι τόσο. Το κόστος είναι 1,04 δισεκατομμύρια, τα λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Αντιστοίχως, υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών, αλλά από το πρόγραμμα προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία πρόσληψη το ’27 και το ’28. Προβλέπεται δαπάνη για 15.000 προσλήψεις το ’29, χωρίς όμως να διπλασιάζει το κόστος για το ’30, ούτως ώστε να γίνουν 30.000 οι προσλήψεις και βέβαια το κόστος για 30.000 προσλήψεις είναι 569 εκατομμύρια, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών και όχι 150 εκατομμύρια. Μιλάμε για κανονική απάτη. Πήγαμε από τις αυταπάτες στις απάτες».
Στάθηκε στις αυξήσεις για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, στις προσλήψεις και στις φοροελαφρύνσεις, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δαπάνες είτε υπολογίζονται πολύ χαμηλότερα, είτε εμφανίζονται μόνο για μία χρονιά.
Για το ΠΑΣΟΚ, αρκούσε η δική του καταγγελία ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε κατά 80% το πρόγραμμά του για να έρθει η μπηχτή: «Αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε».
«Από τις αυταπάτες στις απάτες»Αναλυτικότερα για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε την κοστολόγηση που παρουσίασε η η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξηκαι την αποτίμησή της από το υπουργείο Οικονομικών.
«Λίγα λεπτά και τη δική σας προσοχή και των πολιτών, αξίζει να ακουστούν κάποια πράγματα. Τα άντλησα τα δεδομένα αυτά από την επισκόπηση της κοστολόγησης που έκανε ο κ. Τσίπρας και της αποδόμησης της από το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει και είναι δύσκολο να διαβάσει όλες αυτές τις πολύ αναλυτικές επισημάνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, αξίζει τον κόπο να το κάνουν οι πολίτες, είτε στηρίζουν την Κυβέρνηση είτε όχι. Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία, ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια, γιατί τότε τουλάχιστον έλεγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι», είπε ο κ. Μαρινάκης.
Και συμπλήρωσε:
«Και επειδή δεν θέλω να μιλάω χωρίς αποδείξεις, αντλώντας δεδομένα από αυτό το οποίο παρουσιάστηκε και από τους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, αλλά και όπως αποδομήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, προσέξτε, κάποια παραδείγματα, λέει για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Στην ομιλία του είπε, ότι αυξάνουμε αρχικά -δείτε την ομιλία του- κατά μέσο όρο 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές των γιατρών και των νοσηλευτών. Άρα το κόστος είναι 900 εκατομμύρια ευρώ από το 2027 και κάθε έτος έως το 2030. Γιατί από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η αύξηση θα συνεχίσουν να παίρνουν τα λεφτά και για τα επόμενα χρόνια. Στο πρόγραμμά του, όμως, το κόστος το βγάζει 225 εκατομμύρια κατ’ έτος. Δηλαδή αντί να έχει την κάθε δαπάνη κάθε χρόνο, γιατί κάθε χρόνο θα παίρνουν αυτά τα 500 ευρώ, σύμφωνα με όσα είπε στην ομιλία του, τη διαιρεί στα τέσσερα. Ακριβώς το ίδιο κάνει για τις υποσχέσεις του για τους εκπαιδευτικούς. Έταξε μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς με αυξήσεις. Αρχικά λέει αρχικά 300 ευρώ το μήνα, άρα το κόστος είναι 840 εκατομμύρια ευρώ από το 2027 και κάθε χρόνο. Και αντί να βάζει 840 το 2027 840 εκατομμύρια το 2028, γιατί κάθε χρόνο θα τα παίρνουν αυτά τα λεφτά, θεωρητικά, σύμφωνα με όσα είπε, διαιρεί το κόστος, αλλά αυτό το έχει κάνει και για τους φοιτητές. Προσέξτε όμως στις άλλες εξαπατήσεις, αυτές είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές».
«Μίλησε για προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών. Λέει, είπε ο ίδιος, ότι θα προσληφθούν το 2027 με κόστος 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος που προσλαμβάνεται το 2027 και κοστίζει στο κράτος η πρόσληψη των ανθρώπων αυτών 15 εκατομμύρια ευρώ, θα κοστίζει και το ’28 και το ’29 και το ’30. Γιατί δεν προσλαμβάνονται μόνο για το ’27. Ακούστε λοιπόν, δείτε βασικά, μπείτε και δείτε το, στην ίδια την δικιά του κοστολόγηση, τα 15 αυτά εκατ. τα προβλέπει μόνο για το ’27. Άρα θα προσληφθούν οι πυροσβέστες το ’27 και το ’28 θα απολυθούν; Ποιος θα τους πληρώνει από το ’28 και μετά; Τζάμπα εισιτήρια -γιατί εντάξει έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για το τζάμπα- σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», πρόσθεσε.
Και συνέχισε αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα:
«Υπόσχεται δωρεάν αστικές μετακινήσεις για το 2027, στο ’28 και μετά παύλες στις δαπάνες. Άρα θα ξαναπληρώσουν αυτοί που θα έχουν τζάμπα τα εισιτήρια για το ’27. Ποιος θα πληρώνει από το ’28 και μετά; Συνεχίζω… Διπλάσια έκπτωση φόρου για τα παιδιά, δαπάνη που προβλέπεται μόνο για το 2028. Μετά θα σταματήσει; Έπρεπε να αναφέρονται αυτά τα 830 εκατομμύρια και για τα έτη ’29 και για το 2030. Και βέβαια το κόστος δεν είναι τόσο. Το κόστος είναι 1,04 δισεκατομμύρια, τα λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Αντιστοίχως, υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών, αλλά από το πρόγραμμα προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία πρόσληψη το ’27 και το ’28. Προβλέπεται δαπάνη για 15.000 προσλήψεις το ’29, χωρίς όμως να διπλασιάζει το κόστος για το ’30, ούτως ώστε να γίνουν 30.000 οι προσλήψεις και βέβαια το κόστος για 30.000 προσλήψεις είναι 569 εκατομμύρια, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών και όχι 150 εκατομμύρια. Μιλάμε για κανονική απάτη. Πήγαμε από τις αυταπάτες στις απάτες».
Ευθεία βολή σε Χαριλάου ΤρικούπηΣτα σενάρια πολιτικών συνεργασιών, ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε οποιαδήποτε συζήτηση συγκυβέρνησης της ΝΔ με τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς την «αστεία».
Για το ΠΑΣΟΚ στάθηκε στην κατηγορία της Χαριλάου Τρικούπη ότι ο πρώην πρωθυπουργός αντέγραψε κατά 80% το πρόγραμμά της.
«Με έναν που συμφωνείς κατά 80% κάνεις μια προσπάθεια να φτάσεις στο 100%. Αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε», σχολίασε.
«Αν βάλουμε τόσο χαμηλά τον πήχη, έχουμε χάσει πριν ξεκινήσει η μάχη», πρόσθεσε.
Για όσους, όπως είπε, ενοχλούνται επειδή «από δεύτεροι έγιναν τρίτοι» και αποδίδουν την εξέλιξη σε σχέδιο της κυβέρνησης, η απάντηση ήταν: «Κακό του κεφαλιού τους».
«Αρκεί να πει μία συγγνώμη ο πρωθυπουργός των μουσαμάδων», είπε, υποστηρίζοντας ότι το έργο που είχε παρουσιαστεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν απλώς ημιτελές, αλλά δεν μπορούσε να λειτουργήσει.
Για την τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «κουνάει το δάχτυλο», ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνησή του την είχε παραδώσει «στο 1%».
Για την κριτική του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον δημοσιονομικό χώρο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε καυστικά: «Το να σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ για τον δημοσιονομικό χώρο είναι σαν να λες σε κάποιον που δεν έχει σχολιάσει ούτε λεπτό ποδοσφαιρικού αγώνα να σχολιάσει Μουντιάλ».
«Με έναν που συμφωνείς κατά 80% κάνεις μια προσπάθεια να φτάσεις στο 100%. Αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε», σχολίασε.
«Αντίπαλός μας είναι τα παράπονα των πολιτών»Απαντώντας στην αιχμή ότι η κυβέρνηση πριμοδοτεί τον Αλέξη Τσίπρα και επιχειρεί να τον επιλέξει ως βασικό αντίπαλο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Αντίπαλός μας είναι τα παράπονα των πολιτών».
«Αν βάλουμε τόσο χαμηλά τον πήχη, έχουμε χάσει πριν ξεκινήσει η μάχη», πρόσθεσε.
Για όσους, όπως είπε, ενοχλούνται επειδή «από δεύτεροι έγιναν τρίτοι» και αποδίδουν την εξέλιξη σε σχέδιο της κυβέρνησης, η απάντηση ήταν: «Κακό του κεφαλιού τους».
Ο «πρωθυπουργός των μουσαμάδων»Για τις αναφορές Τσίπρα στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Παύλος Μαρινάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός.
«Αρκεί να πει μία συγγνώμη ο πρωθυπουργός των μουσαμάδων», είπε, υποστηρίζοντας ότι το έργο που είχε παρουσιαστεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν απλώς ημιτελές, αλλά δεν μπορούσε να λειτουργήσει.
Για την τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «κουνάει το δάχτυλο», ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνησή του την είχε παραδώσει «στο 1%».
Για την κριτική του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον δημοσιονομικό χώρο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε καυστικά: «Το να σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ για τον δημοσιονομικό χώρο είναι σαν να λες σε κάποιον που δεν έχει σχολιάσει ούτε λεπτό ποδοσφαιρικού αγώνα να σχολιάσει Μουντιάλ».
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