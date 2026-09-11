Συγκινημένος ο Μάριος Αθανασίου σε παράσταση στη Λάρισα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το τραγούδι «Δύσκολα Φεγγάρια»
Συγκινημένος ο Μάριος Αθανασίου σε παράσταση στη Λάρισα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το τραγούδι «Δύσκολα Φεγγάρια»
Να έχετε αποδοχή για όλους γιατί όταν φύγουν το μόνο που θα κάνετε είναι να λέτε «θα θέλαμε να ήταν εδώ», είπε ο ηθοποιός
Συγκινημένος παρουσιάστηκε ο Μάριος Αθανασίου σε παράσταση στη Λάρισα, όταν στο τέλος πήρε λίγα λεπτά για να αποχαιρετήσει δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή.
Ο ηθοποιός, το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, που ανακοινώθηκε πως ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή, έπαιζε στην παράσταση «Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη χήρα» και την ώρα της υπόκλισης θέλησε να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον τρόπο του, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα προς τους θεατές.
Ο Μάριος Αθανασίου είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να σκεφτείτε σαν άνθρωποι και να έχετε αποδοχή για όλους και για τα πάντα. Ακόμα και για ανθρώπους που δεν θέλετε, που δεν σας αρέσουν ή που τους αγαπάτε λιγότερο ή περισσότερο. Να τους δίνετε την αξία και να τους έχετε εν ζωή και να τους τιμάτε που είναι εδώ και είναι κοντά σας. Γιατί όταν φύγουν το μόνο που θα κάνετε είναι, όπως αυτή τη στιγμή, να χειροκροτήσουμε και να λέμε όλοι ότι θα θέλαμε να ήταν εδώ. Αλλά δεν είναι. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας... Γιωργάκη πάμε» και τότε ξεκίνησε να παίζει το τραγούδι «Δύσκολα φεγγάρια».
Δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός, το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, που ανακοινώθηκε πως ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή, έπαιζε στην παράσταση «Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη χήρα» και την ώρα της υπόκλισης θέλησε να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον τρόπο του, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα προς τους θεατές.
Ο Μάριος Αθανασίου είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να σκεφτείτε σαν άνθρωποι και να έχετε αποδοχή για όλους και για τα πάντα. Ακόμα και για ανθρώπους που δεν θέλετε, που δεν σας αρέσουν ή που τους αγαπάτε λιγότερο ή περισσότερο. Να τους δίνετε την αξία και να τους έχετε εν ζωή και να τους τιμάτε που είναι εδώ και είναι κοντά σας. Γιατί όταν φύγουν το μόνο που θα κάνετε είναι, όπως αυτή τη στιγμή, να χειροκροτήσουμε και να λέμε όλοι ότι θα θέλαμε να ήταν εδώ. Αλλά δεν είναι. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας... Γιωργάκη πάμε» και τότε ξεκίνησε να παίζει το τραγούδι «Δύσκολα φεγγάρια».
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@faninoula Μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης… Το αντίο του @athanasiou marios στον @Giwrgos Mazwnakis #🕊️ #🖤 #larisa #Παρασταση #Ο#Ο ♬ πρωτότυπος ήχος - NOULA Fani
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