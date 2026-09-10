Το γαλλικό σχέδιο για να προχωρήσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Το γαλλικό σχέδιο για να προχωρήσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Οι προετοιμασίες για την επιστροφή των ερευνών, η παρέμβαση Χριστοδουλίδη και τα κρίσιμα ερωτήματα των ρυθμιστών για την πορεία του έργου και τον ρόλο του ΑΔΜΗΕ
Η επιστροφή των ερευνητικών εργασιών στη θάλασσα αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, με τη Γαλλία να ενισχύει την παρουσία της στην προσπάθεια προώθησης της διασύνδεσης.
Μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam, αρχές Αυγούστου, οι πολιτικές συνεννοήσεις συνοδεύονται από την προετοιμασία ερευνητικού σκάφους, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ζητούν απαντήσεις για τη συνέχεια της επένδυσης και τη θέση του ΑΔΜΗΕ στο νέο σχήμα.
Η χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι έδωσε συνέχεια στις επαφές για το έργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπό τα δεδομένα που δημιουργεί η συμφωνία απόκτησης πλειοψηφικής συμμετοχής από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα.
Στο επιχειρησιακό πεδίο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζεται γαλλικό ερευνητικό πλοίο για να αναλάβει τις εργασίες που εκκρεμούν από το καλοκαίρι του 2024. Οι επαφές αυτές αποτυπώνουν την προσπάθεια συντονισμού των τριών πλευρών, ώστε η συμφωνία για τη γαλλική επενδυτική συμμετοχή να συνοδευτεί από πρόοδο στις εργασίες.
Θα ακολουθήσει η υποβολή αιτήματος στις ελληνικές αρχές για τις αναγκαίες άδειες και την έκδοση NAVTEX, με στόχο το καλό σενάριο, την έναρξη των ερευνών εντός του Οκτωβρίου, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως τα προηγούμενα στάδια.
Η αποστολή αφορά το τμήμα της διαδρομής που παρέμεινε ανεξερεύνητο μετά τη διακοπή των εργασιών τον Ιούλιο του 2024 στην Κάσο και αντιστοιχεί περίπου στο 40% της συνολικής όδευσης του καλωδίου.
Η γαλλική ταυτότητα του σκάφους έχει ιδιαίτερη σημασία. Πηγές με γνώση των σχετικών διεργασιών συνδέουν την επιλογή με την πρόθεση του Παρισιού να καταστήσει σαφή προς την Άγκυρα την υποστήριξή του στην κατασκευή της διασύνδεσης, κάτι άλλωστε που επιδιώκει από την πρώτη στιγμή και η Αθήνα και επικύρωσε πανηγυρικά η συμφωνία του Αυγούστου με την είσοδο του γαλλικού fund στο έργο.
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Μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam, αρχές Αυγούστου, οι πολιτικές συνεννοήσεις συνοδεύονται από την προετοιμασία ερευνητικού σκάφους, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ζητούν απαντήσεις για τη συνέχεια της επένδυσης και τη θέση του ΑΔΜΗΕ στο νέο σχήμα.
Η χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι έδωσε συνέχεια στις επαφές για το έργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπό τα δεδομένα που δημιουργεί η συμφωνία απόκτησης πλειοψηφικής συμμετοχής από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα.
Στο επιχειρησιακό πεδίο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζεται γαλλικό ερευνητικό πλοίο για να αναλάβει τις εργασίες που εκκρεμούν από το καλοκαίρι του 2024. Οι επαφές αυτές αποτυπώνουν την προσπάθεια συντονισμού των τριών πλευρών, ώστε η συμφωνία για τη γαλλική επενδυτική συμμετοχή να συνοδευτεί από πρόοδο στις εργασίες.
Ο σχεδιασμός για τις έρευνεςΗ προσοχή στρέφεται πλέον στην ετοιμότητα του ερευνητικού πλοίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όλη η διαδικασία που απαιτείται για την αποστολή, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τις προσεχείς εβδομάδες.
Θα ακολουθήσει η υποβολή αιτήματος στις ελληνικές αρχές για τις αναγκαίες άδειες και την έκδοση NAVTEX, με στόχο το καλό σενάριο, την έναρξη των ερευνών εντός του Οκτωβρίου, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως τα προηγούμενα στάδια.
Η αποστολή αφορά το τμήμα της διαδρομής που παρέμεινε ανεξερεύνητο μετά τη διακοπή των εργασιών τον Ιούλιο του 2024 στην Κάσο και αντιστοιχεί περίπου στο 40% της συνολικής όδευσης του καλωδίου.
Η γαλλική ταυτότητα του σκάφους έχει ιδιαίτερη σημασία. Πηγές με γνώση των σχετικών διεργασιών συνδέουν την επιλογή με την πρόθεση του Παρισιού να καταστήσει σαφή προς την Άγκυρα την υποστήριξή του στην κατασκευή της διασύνδεσης, κάτι άλλωστε που επιδιώκει από την πρώτη στιγμή και η Αθήνα και επικύρωσε πανηγυρικά η συμφωνία του Αυγούστου με την είσοδο του γαλλικού fund στο έργο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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