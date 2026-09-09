Γιάννης Κότσιρας για Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Αχ φιλαράκι μου, επτά χρόνια χωρίς το γέλιο σου
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Γιάννης Κότσιρας Λαυρέντης Μαχαιρίτσας Ανάρτηση

Γιάννης Κότσιρας για Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Αχ φιλαράκι μου, επτά χρόνια χωρίς το γέλιο σου

Ο ερμηνευτής έφυγε το 2019 από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών

Γιάννης Κότσιρας για Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Αχ φιλαράκι μου, επτά χρόνια χωρίς το γέλιο σου
Ιωάννα Μαρίνου
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Τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα τίμησε ο Γιάννης Κότσιρας με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από τον θάνατό του.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου μία κοινή φωτογραφία του με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, εκφράζοντας τα συναισθήματά του το κενό που έχει αφήσει η απώλεια του αγαπημένου του φίλου. «Αχ! Φιλαράκι μου. 7 χρόνια χωρίς το γέλιο σου. Έτσι κι αλλιώς, σε έχω πάντα και παντού μαζί μου» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή του


Ο τραγουδοποιός έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019 σε ηλικία 63 ετώνέπειτα από καρδιακή προσβολή που υπέστη στον ύπνο του, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στον Βόλο. Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 6:45 το πρωί, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάταξης, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

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