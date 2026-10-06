Πετρέλαιο: Στα 100 δολάρια οι διεθνείς τιμές του Brent, στα 2,2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα
Πετρέλαιο: Στα 100 δολάρια οι διεθνείς τιμές του Brent, στα 2,2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα
Το Brent υποχωρεί καθώς οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή έχουν ανακάμψει στο 98% των προπολεμικών επιπέδων, σύμφωνα με την JPMorgan
Στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται την Τρίτη το πετρέλαιο τύπου Brent, μετά την υποχώρηση της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι ενδείξεις για ανάκαμψη των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή προς τα προπολεμικά επίπεδα περιορίζουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.
Σύμφωνα με την JPMorgan, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου έχουν ανακάμψει στα 17,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, επίπεδο που αντιστοιχεί στο 98% των προπολεμικών ροών.
Παράλληλα, οι ροές πετρελαϊκών προϊόντων, όπως το ντίζελ και η βενζίνη, έχουν αυξηθεί στα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ή περίπου στο 58% των επιπέδων πριν από τον πόλεμο.
Η σταδιακή αποκατάσταση των ροών πραγματοποιείται παρά τους αυξημένους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο. Οι παραγωγοί της περιοχής μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες μέσω του Στενού του Ορμούζ, με το Ιράκ να αναζητά επιπλέον δεξαμενόπλοια προκειμένου να μεταφέρει τα φορτία του μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.
Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο Κουβέιτ. Η χώρα ανακοίνωσε ότι η παραγωγή πετρελαίου έχει επανέλθει περίπου στο 75% του επιπέδου που καταγραφόταν πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η παραγωγή και οι εξαγωγές στην περιοχή αποκαθίστανται σταδιακά.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Σαουδική Αραβία, η οποία προχώρησε σε σημαντική μείωση της τιμής του βασικού τύπου αργού που διαθέτει στους Ασιάτες αγοραστές. Η κίνηση αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η βελτίωση των πετρελαϊκών ροών οδηγεί σε χαλάρωση των συνθηκών στην αγορά.
Παρά τη βελτίωση στην πλευρά της προσφοράς, οι κίνδυνοι παραμένουν. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ εξακολουθεί να πραγματοποιείται υπό αυξημένες συνθήκες ασφαλείας, ενώ οποιαδήποτε νέα διαταραχή θα μπορούσε να ανατρέψει γρήγορα την εικόνα της αγοράς.
Το επόμενο διάστημα η πορεία των τιμών στα πρατήρια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τιμής του Brent και από το κατά πόσο αυτή θα υποχωρήσει στις διεθνείς αγορές.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 14η Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την JPMorgan, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου έχουν ανακάμψει στα 17,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, επίπεδο που αντιστοιχεί στο 98% των προπολεμικών ροών.
Παράλληλα, οι ροές πετρελαϊκών προϊόντων, όπως το ντίζελ και η βενζίνη, έχουν αυξηθεί στα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ή περίπου στο 58% των επιπέδων πριν από τον πόλεμο.
Η σταδιακή αποκατάσταση των ροών πραγματοποιείται παρά τους αυξημένους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο. Οι παραγωγοί της περιοχής μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες μέσω του Στενού του Ορμούζ, με το Ιράκ να αναζητά επιπλέον δεξαμενόπλοια προκειμένου να μεταφέρει τα φορτία του μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.
Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο Κουβέιτ. Η χώρα ανακοίνωσε ότι η παραγωγή πετρελαίου έχει επανέλθει περίπου στο 75% του επιπέδου που καταγραφόταν πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η παραγωγή και οι εξαγωγές στην περιοχή αποκαθίστανται σταδιακά.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Σαουδική Αραβία, η οποία προχώρησε σε σημαντική μείωση της τιμής του βασικού τύπου αργού που διαθέτει στους Ασιάτες αγοραστές. Η κίνηση αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η βελτίωση των πετρελαϊκών ροών οδηγεί σε χαλάρωση των συνθηκών στην αγορά.
Παρά τη βελτίωση στην πλευρά της προσφοράς, οι κίνδυνοι παραμένουν. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ εξακολουθεί να πραγματοποιείται υπό αυξημένες συνθήκες ασφαλείας, ενώ οποιαδήποτε νέα διαταραχή θα μπορούσε να ανατρέψει γρήγορα την εικόνα της αγοράς.
Οι τιμές των καυσίμων στην ΕλλάδαΜέσα στο πλαίσιο αυτό, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται στα 2,205 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 2,178 ευρώ το λίτρο.
Το επόμενο διάστημα η πορεία των τιμών στα πρατήρια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τιμής του Brent και από το κατά πόσο αυτή θα υποχωρήσει στις διεθνείς αγορές.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 14η Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.
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