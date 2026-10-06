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Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Παγκράτι, συνελήφθησαν τρεις νεαροί
Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Παγκράτι, συνελήφθησαν τρεις νεαροί
Μετά τη συμπλοκή στο σημείο εντοπίστηκαν σε ακάλυπτο χώρο δύο κάλυκες, ενώ μία βολίδα βρέθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο Παγκράτι στην οδό Βασιλείου Λάσκου, έπειτα από καβγά μεταξύ νεαρών ατόμων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά τη συμπλοκή στο σημείο εντοπίστηκαν σε ακάλυπτο χώρο δύο κάλυκες, ενώ μία βολίδα βρέθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Παράλληλα, στον ακάλυπτο χώρο εντοπίστηκε και ένα 22άρι πιστόλι.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ηλικίας 20, 19 και 18 ετών.
Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά τη συμπλοκή στο σημείο εντοπίστηκαν σε ακάλυπτο χώρο δύο κάλυκες, ενώ μία βολίδα βρέθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Παράλληλα, στον ακάλυπτο χώρο εντοπίστηκε και ένα 22άρι πιστόλι.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ηλικίας 20, 19 και 18 ετών.
Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου.
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