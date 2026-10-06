Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Παγκράτι, συνελήφθησαν τρεις νεαροί
ΕΛΛΑΔΑ
Παγκράτι Πυροβολισμοί

Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Παγκράτι, συνελήφθησαν τρεις νεαροί

Μετά τη συμπλοκή στο σημείο εντοπίστηκαν σε ακάλυπτο χώρο δύο κάλυκες, ενώ μία βολίδα βρέθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας

Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Παγκράτι, συνελήφθησαν τρεις νεαροί
14 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο Παγκράτι στην οδό Βασιλείου Λάσκου, έπειτα από καβγά μεταξύ νεαρών ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά τη συμπλοκή στο σημείο εντοπίστηκαν σε ακάλυπτο χώρο δύο κάλυκες, ενώ μία βολίδα βρέθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Παράλληλα, στον ακάλυπτο χώρο εντοπίστηκε και ένα 22άρι πιστόλι. 

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ηλικίας 20, 19 και 18 ετών.

Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου.
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της μετακίνησης

Η αυτοκίνηση αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Όμως η μεγαλύτερη επανάσταση δεν είναι ένα καλύτερο αυτοκίνητο αλλά ένας κόσμος που το χρειάζεται λιγότερο. Και εντελώς διαφορετικό.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης