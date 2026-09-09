Γκουίνεθ Πάλτροου για τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ: Κουβαλάς το βάρος και την ντροπή επειδή τελικά δεν λειτούργησε η σχέση
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Γκουίνεθ Πάλτροου Μπραντ Πιτ Χωρισμός

Γκουίνεθ Πάλτροου για τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ: Κουβαλάς το βάρος και την ντροπή επειδή τελικά δεν λειτούργησε η σχέση

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε το 1994, αρραβωνιάστηκε το 1996 και χώρισε τον επόμενο χρόνο

Γκουίνεθ Πάλτροου για τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ: Κουβαλάς το βάρος και την ντροπή επειδή τελικά δεν λειτούργησε η σχέση
Ιωάννα Μαρίνου
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Στη σχέση και τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ αναφέρθηκε η Γκουίνεθ Πάλτροου, εξηγώντας πως ένιωθε πίεση και ντροπή, επειδή δεν προχώρησε ο δεσμός του.

Η 53χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στο podcast «Friends Keep Secrets», όπου μίλησε για την καριέρα της και τη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή. Με αφορμή ερώτηση σχετικά με τη γνωριμία της με τον Πιτ, όταν εκείνη είχε επιλεγεί για την ταινία «Se7en», η Πάλτροου δήλωσε πως η σχέση τους ξεκίνησε όταν ήταν περίπου 22 ετών και ο ηθοποιός 31.

Μιλώντας για τον χωρισμό τους, η Γκουίνεθ Πάλτροου παραδέχτηκε ότι τότε ήταν «πολύ στενοχωρημένη». Όπως εξήγησε, η δημοσιότητα γύρω από τη σχέση τους έκανε την κατάσταση να μοιάζει πιο σημαντική από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. «Νομίζω ότι ο Τύπος και όλα αυτά κάνουν τα πράγματα να μοιάζουν μεγαλύτερα με έναν τρόπο. Πρέπει να κουβαλάς αυτό το επιπλέον βάρος και αυτή την επιπλέον ντροπή επειδή τελικά δεν λειτούργησε» ανέφερε. Στη συνέχεια, η Πάλτροου  διευκρίνισε πως οι δυο τους παραμένουν φίλοι μέχρι σήμερα: «Είναι υπέροχος άνθρωπος και τον αγαπώ».

Όσο για τη γνωριμία τους δήλωσε:  «Τον γνώρισα στα γυρίσματα και ήταν κάπως σαν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ήταν πραγματικά υπέροχο. Ήταν πολύ διασκεδαστικό». Η Γκουίνεθ Πάλτροου χαρακτήρισε την εμπειρία «καταιγιστική» εξηγώντας ότι όσο η δική της καριέρα και αναγνωρισιμότητα μεγάλωναν, άρχισε να γίνεται γνωστή στο κοινό και ως σύντροφος του Μπραντ Πιτ. «Ήμουν απλώς πολύ νέα και δουλεύαμε σε διαφορετικά μέρη του κόσμου» ανέφερε.

Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή της

The Gwyneth Paltrow Episode | Friends Keep Secrets

Σε άλλη ερώτηση για το εάν η σχέση της με τον Μπραντ Πιτ έμοιαζε περισσότερο «με φαντασία παρά με πραγματικότητα», η Πάλτροου αναγνώρισε ότι «υπήρχε μια πλευρά της που ήταν πολύ έντονη» εξηγώντας: «Ήμουν πολύ νέα και εκείνος ήταν αυτός ο όμορφος αστέρας του κινηματογράφου».

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε το 1994, αρραβωνιάστηκε το 1996 και αποφάσισε να χωρίσει τον Ιούνιο του 1997. Μετά τον Μπραντ Πιτ, η Γκουίνεθ Πάλτροου παντρεύτηκε το 2003 τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, από τον οποίο χώρισε το 2014. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Το 2018 η ηθοποιός παντρεύτηκε τον Μπραντ Φάλτσουκ.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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