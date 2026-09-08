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Κυκλοφόρησε το teaser για το μεταφυσικό ρομαντικό θρίλερ του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν και του Νίκολας Σπαρκς με τον Τζέικ Τζίλενχαλ
Κυκλοφόρησε το teaser για το μεταφυσικό ρομαντικό θρίλερ του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν και του Νίκολας Σπαρκς με τον Τζέικ Τζίλενχαλ
Ένας αρχιτέκτονας μετακομίζει σε μια παραθαλάσσια πόλη και γνωρίζει μια γυναίκα που τον φέρνει στο επίκεντρο ενός θανάσιμου μυστηρίου
Το πρώτο teaser της ταινίας «Remain» έδωσε στη δημοσιότητα η Warner Bros. Pictures. Στη νέα ταινία του Νάιτ M. Σιάμαλαν, ο Τζέικ Τζίλενχαλ υποδύεται έναν αρχιτέκτονα που μετακομίζει σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη για να ολοκληρώσει το τελευταίο του πρότζεκτ. Εκεί «συναντά μια γοητευτική νεαρή γυναίκα, την οποία υποδύεται η Φίμπι Ντάινεβορ, που τον βοηθά να βγει από το καβούκι του και τον φέρνει στο επίκεντρο ενός θανάσιμου μυστηρίου που πλανάται πάνω από την πόλη».
Την ιστορία του μεταφυσικού ρομαντικού θρίλερ υπογράφουν ο Σιάλαμαν και ο Νίκολας Σπαρκ. «Πριν από πολύ καιρό, όταν είχαμε το αρχικό σενάριο του “The Notebook”, που είχε γράψει ο Γιαν Σάρντι, το στούντιο κι εγώ αποφασίσαμε: “Θα βρούμε έναν ακόμη σεναριογράφο και θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Θα το ξαναγράψει όπως το θέλουμε”. Ένας από τους σεναριογράφους στους οποίους απευθυνθήκαμε ήταν ένας νεαρός, σε μεγάλο βαθμό άγνωστος τότε δημιουργός. Το όνομά του ήταν Μ. Νάιτ Σιάμαλαν», δήλωσε ο Σπαρκς στο The Hollywood Reporter.
Δείτε το teaser
Χρόνια αργότερα, ο Σπαρκς και ο Σιάμαλαν συναντήθηκαν ξανά με στόχο να συνεργαστούν σε ένα νέο πρότζεκτ. Ο συγγραφέας, γνωστός για τις ερωτικές ιστορίες του, και ο σκηνοθέτης, που έχει ταυτιστεί με τις ανατροπές, κατέληξαν σε μια ιστορία που και οι δύο ήθελαν να αφηγηθούν ο καθένας μέσα από το δικό του μέσο. Η ιστορία αυτή έγινε τελικά το «Remain», το οποίο κυκλοφόρησε και ως μυθιστόρημα τον περασμένο Οκτώβριο.
Ο Σπαρκς μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Τζίλενχαλ και τη Ντάινεβορ και για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν την ερωτική ιστορία. «Αν κοιτάξει κανείς όσους έχουν παίξει στις ταινίες μου, έχω συνεργαστεί με πολλά μεγάλα ονόματα… Τσάνινγκ Τέιτουμ, Ράιαν Γκόσλινγκ, Ζακ Έφρον… Αρχίζουν να μας τελειώνουν οι μεγάλοι σταρ, ειδικά για ορισμένες ηλικιακές ομάδες», είπε γελώντας ο Σπαρκς.
«Ο Τζέικ ήταν εξαιρετικός. Ήταν πραγματικά μαγικός ο τρόπος που μπήκε στο πρότζεκτ. Όσο για τη Φίμπι, ήταν μία από τις τρεις ηθοποιούς που εξετάζαμε. Ήταν καταπληκτική. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί ηθοποιοί και έκαναν πραγματικά σπουδαία δουλειά», πρόσθεσε, κλείνοντας.
Το «Remain» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το 2027.
Την ιστορία του μεταφυσικού ρομαντικού θρίλερ υπογράφουν ο Σιάλαμαν και ο Νίκολας Σπαρκ. «Πριν από πολύ καιρό, όταν είχαμε το αρχικό σενάριο του “The Notebook”, που είχε γράψει ο Γιαν Σάρντι, το στούντιο κι εγώ αποφασίσαμε: “Θα βρούμε έναν ακόμη σεναριογράφο και θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Θα το ξαναγράψει όπως το θέλουμε”. Ένας από τους σεναριογράφους στους οποίους απευθυνθήκαμε ήταν ένας νεαρός, σε μεγάλο βαθμό άγνωστος τότε δημιουργός. Το όνομά του ήταν Μ. Νάιτ Σιάμαλαν», δήλωσε ο Σπαρκς στο The Hollywood Reporter.
Δείτε το teaser
Χρόνια αργότερα, ο Σπαρκς και ο Σιάμαλαν συναντήθηκαν ξανά με στόχο να συνεργαστούν σε ένα νέο πρότζεκτ. Ο συγγραφέας, γνωστός για τις ερωτικές ιστορίες του, και ο σκηνοθέτης, που έχει ταυτιστεί με τις ανατροπές, κατέληξαν σε μια ιστορία που και οι δύο ήθελαν να αφηγηθούν ο καθένας μέσα από το δικό του μέσο. Η ιστορία αυτή έγινε τελικά το «Remain», το οποίο κυκλοφόρησε και ως μυθιστόρημα τον περασμένο Οκτώβριο.
Ο Σπαρκς μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Τζίλενχαλ και τη Ντάινεβορ και για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν την ερωτική ιστορία. «Αν κοιτάξει κανείς όσους έχουν παίξει στις ταινίες μου, έχω συνεργαστεί με πολλά μεγάλα ονόματα… Τσάνινγκ Τέιτουμ, Ράιαν Γκόσλινγκ, Ζακ Έφρον… Αρχίζουν να μας τελειώνουν οι μεγάλοι σταρ, ειδικά για ορισμένες ηλικιακές ομάδες», είπε γελώντας ο Σπαρκς.
«Ο Τζέικ ήταν εξαιρετικός. Ήταν πραγματικά μαγικός ο τρόπος που μπήκε στο πρότζεκτ. Όσο για τη Φίμπι, ήταν μία από τις τρεις ηθοποιούς που εξετάζαμε. Ήταν καταπληκτική. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί ηθοποιοί και έκαναν πραγματικά σπουδαία δουλειά», πρόσθεσε, κλείνοντας.
Το «Remain» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το 2027.
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