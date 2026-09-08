Ο Πιερρακάκης επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, δείτε φωτογραφίες
Ο Πιερρακάκης επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, δείτε φωτογραφίες
Συνομίλησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ εστίασαν σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και δη των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Επί της υποδοχής του υπουργού, ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας.
Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας ενδιαφέρθηκε να ενημερωθεί από τον υπουργό για το κλίμα που επικράτησε στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση, με τον κ. Πιερρακάκη να κάνει λόγο για τη διαρκή προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να υλοποιηθούν τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατόπιν, συνομίλησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ εστίασαν σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και δη των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Ο Μακαριώτατος ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, την πρόταση για τη δημιουργία εστιών, πρόταση που βρίσκεται στον κεντρικό σχεδιασμό του, για νέους φοιτητές, αλλά και για νέες οικογένειες με παιδιά. Όπως σημείωσε, μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αυξημένων στεγαστικών αναγκών και να στηρίξει έμπρακτα νέους ανθρώπους και οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος στέγασης, ιδιαίτερα στην Αθήνα.
Στη συνάντηση παρέστησαν ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης και ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του υπουργού, Νίκος Δημάκης.
Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας ενδιαφέρθηκε να ενημερωθεί από τον υπουργό για το κλίμα που επικράτησε στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση, με τον κ. Πιερρακάκη να κάνει λόγο για τη διαρκή προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να υλοποιηθούν τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατόπιν, συνομίλησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ εστίασαν σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και δη των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Ο Μακαριώτατος ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, την πρόταση για τη δημιουργία εστιών, πρόταση που βρίσκεται στον κεντρικό σχεδιασμό του, για νέους φοιτητές, αλλά και για νέες οικογένειες με παιδιά. Όπως σημείωσε, μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αυξημένων στεγαστικών αναγκών και να στηρίξει έμπρακτα νέους ανθρώπους και οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος στέγασης, ιδιαίτερα στην Αθήνα.
Στη συνάντηση παρέστησαν ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης και ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του υπουργού, Νίκος Δημάκης.
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