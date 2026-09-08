Ο Πιερρακάκης επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, δείτε φωτογραφίες

Συνομίλησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ εστίασαν σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και δη των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού