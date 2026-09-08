Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Τζόκερ 8/9/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 8/9/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Στην πρώτη κατηγορία μοιράζει τουλάχιστον 7.100.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (8/9) η κλήρωση του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 4, 7, 9, 19, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 16.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 4, 7, 9, 19, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 16.
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