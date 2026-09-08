Νίκολιτς: Ευχαριστώ τους οπαδούς για την ατμόσφαιρα, συγχαρητήρια στους παίκτες, δείτε βίντεο
SPORTS
Champions League ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς ΛΑΣΚ Λίντσερ

Νίκολιτς: Ευχαριστώ τους οπαδούς για την ατμόσφαιρα, συγχαρητήρια στους παίκτες, δείτε βίντεο

Τι δήλωσε  στην κάμερα της Magenta TV ο Σέρβος τεχνικός μετά τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League

Νίκολιτς: Ευχαριστώ τους οπαδούς για την ατμόσφαιρα, συγχαρητήρια στους παίκτες, δείτε βίντεο
Η ΑΕΚ έκανε εξαιρετική εμφάνιση και υπέταξε τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στο Magenta TV στάθηκε στην ώριμη εμφάνιση της ομάδας του και εξήγησε το λόγο που έκανε αλλαγές προς το τέλος του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:



«Ευχαριστώ τους οπαδούς για την ατμόσφαιρα, συγχαρητήρια στους παίκτες. Μπορούσαμε να σκοράρουμε τουλάχιστον ακόμη ένα γκολ. Πολύ ώριμη εμφάνιση. Θα μας βοηθούσε αλλο ενα γκολ να καθαρίσουμε το ματς. Πήραμε τους τρεις βαθμούς και συνεχίζουμε. 
Δεν υπήρχε λόγος να κάνω αλλαγες έτσι όπως παίζαμε. Ματς με πολύ ένταση και δύσκολο. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς. Κοιτάμε το ματς με τον Αστέρα. Καταπληκτικό γκολ ο Μαρίν. Ήταν η ανταμοιβή του για την εξαιρετική του εμφάνιση απόψε.»

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Back to School: Η σχολική τσάντα της νέας εποχής είναι εδώ!

Κάθε νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της καινούριες ανάγκες, συνήθειες και, φυσικά, μια νέα σχολική τσάντα. Στο Πλαίσιο, η φετινή Back to School συλλογή αποτυπώνει αυτή την εξέλιξη, με προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, στυλ, τεχνολογία και δημιουργικότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης