Η Βίκυ Καγιά με λευκό t-shirt και φούστα με παγιέτες στη Βενετία, οι φωτογραφίες από το ταξίδι της
Η Βίκυ Καγιά με λευκό t-shirt και φούστα με παγιέτες στη Βενετία, οι φωτογραφίες από το ταξίδι της
Το μοντέλο πριν από μερικές ημέρες περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της πόλης
Με λευκό t-shirt και φούστα με παγιέτες έκανε βόλτα στη Βενετία η Βίκυ Καγιά, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε από το ταξίδι της.
Το μοντέλο βρέθηκε στην ιταλική πόλη για το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ, ωστόσο ξέκλεψε χρόνο για να περιπλανηθεί στα στενά. Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε κάποιες από τις στιγμές χαλάρωσης που απόλαυσε στη Βενετία, πίνοντας καφέ και περπατώντας δίπλα στο κανάλι με τις γόνδολες.
Η Βίκυ Καγιά είχε επιλέξει ένα μίνιμαλ look, με όλη την προσοχή να πέφτει στη φούστα που είχε φορέσει. «Χωρίς χάρτη, χωρίς πρόγραμμα, μόνο Βενετία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η εμφάνιση της Βίκυς Καγιά στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ Βενετίας
Η Βίκυ Καγιά περπάτησε στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, φορώντας για την περίσταση δημιουργία του οίκου Armani.
Συγκεκριμένα, είχε επιλέξει ένα σύνολο που αποτελούνταν από ένα παντελόνι με διαφάνειες από τούλι, με φαρδιά γραμμή και άνοιγμα στο μπροστινό μέρος, καθώς και ένα στράπλες τοπ, στο ίδιο χρώμα και υφή. Η Βίκυ Καγιά ολοκλήρωσε το σύνολό της με μυτερές γόβες.
Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram από τη στιγμή, σημείωσε: «Πολλά χρόνια αξέχαστων στιγμών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας», αναφερόμενη στις αναμνήσεις που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια που συμμετέχει στη διοργάνωση.
Το μοντέλο βρέθηκε στην ιταλική πόλη για το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ, ωστόσο ξέκλεψε χρόνο για να περιπλανηθεί στα στενά. Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε κάποιες από τις στιγμές χαλάρωσης που απόλαυσε στη Βενετία, πίνοντας καφέ και περπατώντας δίπλα στο κανάλι με τις γόνδολες.
Η Βίκυ Καγιά είχε επιλέξει ένα μίνιμαλ look, με όλη την προσοχή να πέφτει στη φούστα που είχε φορέσει. «Χωρίς χάρτη, χωρίς πρόγραμμα, μόνο Βενετία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η εμφάνιση της Βίκυς Καγιά στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ Βενετίας
Η Βίκυ Καγιά περπάτησε στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, φορώντας για την περίσταση δημιουργία του οίκου Armani.
Συγκεκριμένα, είχε επιλέξει ένα σύνολο που αποτελούνταν από ένα παντελόνι με διαφάνειες από τούλι, με φαρδιά γραμμή και άνοιγμα στο μπροστινό μέρος, καθώς και ένα στράπλες τοπ, στο ίδιο χρώμα και υφή. Η Βίκυ Καγιά ολοκλήρωσε το σύνολό της με μυτερές γόβες.
Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram από τη στιγμή, σημείωσε: «Πολλά χρόνια αξέχαστων στιγμών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας», αναφερόμενη στις αναμνήσεις που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια που συμμετέχει στη διοργάνωση.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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