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Σεμπάστιαν Σταν: Ένιωθα ότι κατέστρεφα τη ζωή τους, όταν επέστρεψα στη δουλειά μετά τη γέννηση του παιδιού μας
Σεμπάστιαν Σταν: Ένιωθα ότι κατέστρεφα τη ζωή τους, όταν επέστρεψα στη δουλειά μετά τη γέννηση του παιδιού μας
Ο 43χρονος ηθοποιός και η σύντροφός του, Ανάμπελ Γουάλις, υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί τον περασμένο Ιούλιο
Στην πίεση που ένιωσε, επιστρέφοντας στη δουλειά λίγο μετά τη γέννηση του πρώτου του παιδιού του, περιέγραψε ο Σεμπάστιαν Σταν. Ο 43χρονος ηθοποιός και η σύντροφός του, Ανάμπελ Γουάλις, έγιναν γονείς τον περασμένο Ιούλιο.
Ο Σεμπάστιαν Σταν περιέγραψε το έντονο αίσθημα ευθύνης που ένιωσε μετά τον ερχομό του παιδιού του, εξηγώντας ότι κάθε απόφαση απέκτησε ξαφνικά μεγαλύτερη βαρύτητα. Η άμεση επιστροφή του στη δουλειά λίγο μετά τη γέννηση τον γέμισαν ενοχές, καθώς ένιωθε ότι εγκατέλειπε την οικογένειά του σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή.
«Νιώθεις ότι όλα όσα κάνεις αποκτούν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα και έχουν σοβαρές συνέπειες. Το να έχω μόλις αποκτήσει ένα μωρό και μετά να πρέπει να μπω σε ένα αεροπλάνο για να επιστρέψω στη δουλειά, με έκανε να νιώθω ότι κατέστρεφα τη ζωή τους», εξομολογήθηκε στο Vulture.
Ο Σταν βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Λονδίνο για δουλειά μέχρι τον Δεκέμβριο, ωστόσο, όπως είπε, προσπαθεί να επιστρέφει στη Νέα Υόρκη κάθε Σαββατοκύριακο που μπορεί. Πρόσθεσε ότι μόλις το μωρό κάνει τα απαραίτητα εμβόλια, η Γουόλις και το νεογέννητο θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο για να είναι μαζί του.
Μεταξύ άλλων, αναγνώρισε ότι δυσκολεύεται να ισορροπήσει ανάμεσα στη δουλειά και τη νέα του ζωή ως πατέρας. Όπως εξήγησε, είχε συνηθίσει να αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στην καριέρα του, όμως πλέον καλείται να μοιράζει τον χρόνο και την προσοχή του ανάμεσα σε δύο εξίσου σημαντικούς κόσμους. «Νιώθω κάπως διχασμένος. Πάντα ήμουν του “όλα ή τίποτα” στη δουλειά. Δεν ξέρω να λειτουργώ διαφορετικά. Τώρα, όμως, αναγκάζομαι να έχω το ένα πόδι στον έναν κόσμο και το άλλο στον άλλον», εκμυστηρεύτηκε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο Σεμπάστιαν Σταν περιέγραψε το έντονο αίσθημα ευθύνης που ένιωσε μετά τον ερχομό του παιδιού του, εξηγώντας ότι κάθε απόφαση απέκτησε ξαφνικά μεγαλύτερη βαρύτητα. Η άμεση επιστροφή του στη δουλειά λίγο μετά τη γέννηση τον γέμισαν ενοχές, καθώς ένιωθε ότι εγκατέλειπε την οικογένειά του σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή.
«Νιώθεις ότι όλα όσα κάνεις αποκτούν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα και έχουν σοβαρές συνέπειες. Το να έχω μόλις αποκτήσει ένα μωρό και μετά να πρέπει να μπω σε ένα αεροπλάνο για να επιστρέψω στη δουλειά, με έκανε να νιώθω ότι κατέστρεφα τη ζωή τους», εξομολογήθηκε στο Vulture.
Sebastian Stan Says Going Back to Work Shortly After Welcoming a Baby with Annabelle Wallis ‘Felt Like I Was Ruining Their Life’ https://t.co/DXdR2VToh5— People (@people) September 8, 2026
Μεταξύ άλλων, αναγνώρισε ότι δυσκολεύεται να ισορροπήσει ανάμεσα στη δουλειά και τη νέα του ζωή ως πατέρας. Όπως εξήγησε, είχε συνηθίσει να αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στην καριέρα του, όμως πλέον καλείται να μοιράζει τον χρόνο και την προσοχή του ανάμεσα σε δύο εξίσου σημαντικούς κόσμους. «Νιώθω κάπως διχασμένος. Πάντα ήμουν του “όλα ή τίποτα” στη δουλειά. Δεν ξέρω να λειτουργώ διαφορετικά. Τώρα, όμως, αναγκάζομαι να έχω το ένα πόδι στον έναν κόσμο και το άλλο στον άλλον», εκμυστηρεύτηκε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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