«Νομίζω ότι έχεις χορτάσει τώρα»: Στη φυλακή Νιγηριανός για τον άγριο βιασμό 19χρονης το 2025 στην Ουαλία, συγκλονίζει η περιγραφή του θύματος

Ο 24χρονος Γκιφτ Ολαντέλε καταδικάστηκε σε συνολική ποινή 25 ετών, ενώ όταν διέπραξε το έγκλημα διωκόταν για άλλη υπόθεση βιασμού, όμως δεν απελάθηκε για ανθρωπιστικούς λόγους





Σύμφωνα με τη







«Ήταν πολύ μεγαλύτερος από εμένα, με νίκησε» Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε στο δικαστήριο τις στιγμές τρόμου που έζησε, λέγοντας ότι προσπάθησε να αντισταθεί, αλλά ο δράστης ήταν σωματικά ισχυρότερος.



«Ήταν πολύ μεγαλύτερος από εμένα. Προσπάθησα να τον απομακρύνω, αλλά με νίκησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.







Η σοκαριστική φράση μετά την επίθεση Η 20χρονη αποκάλυψε ότι μετά τον βιασμό ο Ολαντέλε της είπε μια φράση που, όπως τόνισε, δεν θα ξεχάσει ποτέ. «Νομίζω ότι έχεις χορτάσει τώρα. Τουλάχιστον έχεις βιαστεί από κάποιον όμορφο», φέρεται να της είπε.



Παράλληλα, την απείλησε ότι θα τη βρει αν ενημέρωνε την αστυνομία και ότι θα δημοσίευε φωτογραφίες της στο διαδίκτυο.



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«Μπήκα ουρλιάζοντας και είπα στη μητέρα μου: "Πρέπει να καλέσεις την αστυνομία". Της είπα ότι με βίασαν», περιέγραψε. Οι αστυνομικοί έφτασαν περίπου δέκα λεπτά αργότερα.



Το παρελθόν του δράστη και η απόφαση για την απέλαση Η υπόθεση απέκτησε επιπλέον διαστάσεις λόγω του παρελθόντος του 24χρονου.



Την περίοδο που διέπραξε τον βιασμό, ο Ολαντέλε βρισκόταν ήδη υπό καθεστώς εγγύησης για άλλη καταγγελία βιασμού στο Μάντσεστερ, ενώ το 2022 είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση δύο ετών για υπόθεση παράνομης κατακράτησης γυναίκας με σεξουαλικά κίνητρα.



Τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια ενός παράνομου μετανάστη από την Νιγηρία , περιέγραψε σήμερα σε δικαστήριο της Ουαλίας μια 20χρονη που βιάστηκε άγρια το 2025 από τον 24χρονο Γκιφτ Ολαντέλε, ο οποίος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή 25 ετών, εκ των οποίων 17 χρόνια φυλάκιση και οκτώ χρόνια υπό αυστηρή επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του. Μάλιστα, κατά την κατάθεσή της η νεαρή γυναίκα ανέφερε ότι ο δράστης μετά το περιστατικό της είπε «νομίζω ότι έχεις χορτάσει τώρα, τουλάχιστον βιάστηκε από κάποιον όμορφο».Σύμφωνα με τη Daily Mail , ο δράστης, ο οποίος είχε αποφύγει στο παρελθόν την απέλασή του από τη Βρετανία επικαλούμενος δικαιώματα που απορρέουν από την προσωπική και οικογενειακή του ζωή, κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση εις βάρος της νεαρής γυναίκας σε δικαστήριο του Mold.Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2025 στο Wrexham της Ουαλίας, όταν η 19χρονη επέστρεφε στο σπίτι της μετά από βραδινή έξοδο με φίλους. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Ολαντέλε την πλησίασε και της είπε ότι κατευθυνόταν προς την ίδια περιοχή, προσφερόμενος να περπατήσουν μαζί. Όταν όμως έφτασαν σε ένα πιο απομονωμένο σημείο, ο 24χρονος την άρπαξε, της έκλεισε το στόμα και την έσυρε σε δασική περιοχή, όπου τη βίασε.Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε στο δικαστήριο τις στιγμές τρόμου που έζησε, λέγοντας ότι προσπάθησε να αντισταθεί, αλλά ο δράστης ήταν σωματικά ισχυρότερος.«Ήταν πολύ μεγαλύτερος από εμένα. Προσπάθησα να τον απομακρύνω, αλλά με νίκησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.Όπως είπε, ο άνδρας τη χτύπησε στο κεφάλι έξι φορές και της προκάλεσε μώλωπες.Η 20χρονη αποκάλυψε ότι μετά τον βιασμό ο Ολαντέλε της είπε μια φράση που, όπως τόνισε, δεν θα ξεχάσει ποτέ. «Νομίζω ότι έχεις χορτάσει τώρα. Τουλάχιστον έχεις βιαστεί από κάποιον όμορφο», φέρεται να της είπε.Παράλληλα, την απείλησε ότι θα τη βρει αν ενημέρωνε την αστυνομία και ότι θα δημοσίευε φωτογραφίες της στο διαδίκτυο.Ωστόσο, όταν επέστρεψε στο σπίτι της περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, ενημέρωσε αμέσως τους γονείς της και κάλεσαν τις Αρχές.«Μπήκα ουρλιάζοντας και είπα στη μητέρα μου: "Πρέπει να καλέσεις την αστυνομία". Της είπα ότι με βίασαν», περιέγραψε. Οι αστυνομικοί έφτασαν περίπου δέκα λεπτά αργότερα.Η υπόθεση απέκτησε επιπλέον διαστάσεις λόγω του παρελθόντος του 24χρονου.Την περίοδο που διέπραξε τον βιασμό, ο Ολαντέλε βρισκόταν ήδη υπό καθεστώς εγγύησης για άλλη καταγγελία βιασμού στο Μάντσεστερ, ενώ το 2022 είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση δύο ετών για υπόθεση παράνομης κατακράτησης γυναίκας με σεξουαλικά κίνητρα.

Μετά την πρώτη του καταδίκη είχε ξεκινήσει διαδικασία απέλασής του στη Νιγηρία, όμως ο ίδιος προσέφυγε κατά της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνσή του θα παραβίαζε το δικαίωμά του στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, βάσει του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.



Το μεταναστευτικό δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή του, κρίνοντας ότι η απέλαση θα ήταν «δυσανάλογη», καθώς είχε μεγαλώσει στη Βρετανία και θα αποτελούσε «πλήρη ξένο» σε περίπτωση επιστροφής στη Νιγηρία.



Ο δικαστής είχε πάντως αναγνωρίσει ότι το αδίκημα που είχε διαπράξει ήταν «πολύ σοβαρό» και ότι υπήρχε ισχυρό δημόσιο συμφέρον για την απέλασή του.



«Πού είναι τα δικαιώματα της κόρης μου;» Η μητέρα της νεαρής γυναίκας εξέφρασε την οργή και την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι ο δράστης παρέμεινε στη χώρα.



«Πού είναι τα δικαιώματα της κόρης μου; Αυτό θέλω να μάθω. Έχει το δικαίωμα να επιστρέφει σπίτι μετά από μια βραδινή έξοδο χωρίς να βιάζεται», δήλωσε.



Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ρέξαμ χαρακτήρισε τον Ολαντέλε «επικίνδυνο θηρευτή», σημειώνοντας ότι η επίθεση άφησε τη νεαρή γυναίκα να φοβάται για τη ζωή της.



Η ίδια η 20χρονη δήλωσε ότι ο βιασμός είχε σοβαρές συνέπειες στην ψυχική της υγεία, καθώς υπήρχαν στιγμές που δεν ήθελε να συνεχίσει να ζει, ενώ χρειάστηκε ιατρική βοήθεια επειδή αδυνατούσε να φάει.



Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον δράστη ισόβια εντολή πρόληψης σεξουαλικής βλάβης και περιοριστικά μέτρα προστασίας της γυναίκας για όλη της τη ζωή.