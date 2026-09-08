Φλωρίδης για κόμμα Σαμαρά: Πολλή φασαρία για το τίποτα, μια κουρασμένη ιστορία που προσπαθεί να αναβιώσει το παρελθόν
Φλωρίδης για κόμμα Σαμαρά: Πολλή φασαρία για το τίποτα, μια κουρασμένη ιστορία που προσπαθεί να αναβιώσει το παρελθόν
Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, μέχρι σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς «δεν το κάνει το κόμμα επειδή δεν μπορεί μέχρι στιγμής να το κάνει. Δεν έχει κόσμο να το κάνει»
Τη φράση «πολλή φασαρία για το τίποτα» χρησιμοποίησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, για να σχολιάσει τη συζήτηση περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
«Εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο, εξαγγέλλεται ένα κόμμα Σαμαρά. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Είναι μια κουρασμένη ιστορία, η οποία επιχειρεί να αναβιώσει ένα παρελθόν σε μια Ελλάδα η οποία προχωράει» είπε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ ο κ. Φλωρίδης.
Κατά την εκτίμησή του, μάλιστα, η συζήτηση γύρω από ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα της χώρας: «Ασχολούμαστε τώρα όλη την ώρα με ένα πράγμα που δεν υπάρχει. Ας γίνει επιτέλους. Αν μπορεί να γίνει και όλη αυτή η μυθολογία».
Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, μέχρι σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς «δεν το κάνει (σ.σ. το κόμμα) επειδή δεν μπορεί μέχρι στιγμής να το κάνει. Δεν έχει κόσμο να το κάνει.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Φλωρίδης επισήμανε τους κινδύνους για το ενδεχόμενο ακυβερνησίας: «Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα καίριο δίλημμα: μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Εάν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι».
Επικαλέστηκε, μάλιστα, την κρίση στον Έβρο το 2020, υποστηρίζοντας ότι τότε υπήρξε «κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα» και πως, εάν δεν υπήρχε κυβέρνηση, «η χώρα θα καταλυόταν και μάλιστα χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά».
Όπως είπε η σχετική επιτροπή έχει ήδη συγκροτηθεί και εργάζεται για την κατάρτιση νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους, με στόχο να ψηφιστεί τον Ιανουάριο.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κανόνες για τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες, οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα όπως οι παρεμβάσεις στα κτίρια.
«Η ομοφωνία μπλοκάρει το σύμπαν», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προαναγγέλλοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις θα προβλέπονται απλές πλειοψηφίες, ώστε να μην μπορούν μεμονωμένες διαφωνίες να μπλοκάρουν αποφάσεις.
«Εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο, εξαγγέλλεται ένα κόμμα Σαμαρά. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Είναι μια κουρασμένη ιστορία, η οποία επιχειρεί να αναβιώσει ένα παρελθόν σε μια Ελλάδα η οποία προχωράει» είπε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ ο κ. Φλωρίδης.
Κατά την εκτίμησή του, μάλιστα, η συζήτηση γύρω από ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα της χώρας: «Ασχολούμαστε τώρα όλη την ώρα με ένα πράγμα που δεν υπάρχει. Ας γίνει επιτέλους. Αν μπορεί να γίνει και όλη αυτή η μυθολογία».
Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, μέχρι σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς «δεν το κάνει (σ.σ. το κόμμα) επειδή δεν μπορεί μέχρι στιγμής να το κάνει. Δεν έχει κόσμο να το κάνει.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Φλωρίδης επισήμανε τους κινδύνους για το ενδεχόμενο ακυβερνησίας: «Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα καίριο δίλημμα: μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Εάν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι».
Επικαλέστηκε, μάλιστα, την κρίση στον Έβρο το 2020, υποστηρίζοντας ότι τότε υπήρξε «κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα» και πως, εάν δεν υπήρχε κυβέρνηση, «η χώρα θα καταλυόταν και μάλιστα χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά».
Τον Ιανουάριο ο νέος νόμος για τις πολυκατοικίεςΟ υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε και για το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για τις πολυκατοικίες καθώς ο προηγούμενος νόμος, όπως σημείωσε, ήταν από το 1929 επί Ελευθερίου Βενιζέλου.
Όπως είπε η σχετική επιτροπή έχει ήδη συγκροτηθεί και εργάζεται για την κατάρτιση νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους, με στόχο να ψηφιστεί τον Ιανουάριο.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κανόνες για τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες, οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα όπως οι παρεμβάσεις στα κτίρια.
«Η ομοφωνία μπλοκάρει το σύμπαν», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προαναγγέλλοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις θα προβλέπονται απλές πλειοψηφίες, ώστε να μην μπορούν μεμονωμένες διαφωνίες να μπλοκάρουν αποφάσεις.
Παράλληλα, το νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει και ζητήματα ιδιοκτησιών, κυρίως στη Θεσσαλία και βορειότερα, οι οποίες παραμένουν χωρίς νομιμοποίηση και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, δημιουργώντας σοβαρά περιουσιακά προβλήματα.
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