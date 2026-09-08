Φλωρίδης για κόμμα Σαμαρά: Πολλή φασαρία για το τίποτα, μια κουρασμένη ιστορία που προσπαθεί να αναβιώσει το παρελθόν

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, μέχρι σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς «δεν το κάνει το κόμμα επειδή δεν μπορεί μέχρι στιγμής να το κάνει. Δεν έχει κόσμο να το κάνει»