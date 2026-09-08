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Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο στην Κυψέλη
Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο στην Κυψέλη
Τα οστά βρέθηκαν στην περιοχή Αλεπότρυπα
Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσαν ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν κοντά σε γήπεδο στην Κυψέλη, στην περιοχή Αλεπότρυπα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά τα εντόπισε τυχαία ένας άνδρας και ενημέρωσε την ΕΛΑΣ.
Για το εύρημα ενημερώθηκε η αστυνομία, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά τα εντόπισε τυχαία ένας άνδρας και ενημέρωσε την ΕΛΑΣ.
Για το εύρημα ενημερώθηκε η αστυνομία, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.
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