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Νίκος Χαρδαλιάς: Επενδύουμε 4 εκατ. ευρώ στην ανάπλαση παραδρόμου της Μεσογείων στου Παπάγου
Νίκος Χαρδαλιάς: Επενδύουμε 4 εκατ. ευρώ στην ανάπλαση παραδρόμου της Μεσογείων στου Παπάγου
Τμήμα του παραδρόμου μήκους περίπου 1,8 χλμ θα διαμορφωθεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας πλάτους τριάμισι μέτρων, στον οποίο θα κινούνται οχήματα και ποδήλατα με χαμηλή ταχύτητα
Τη σύμβαση έργου για τη βιοκλιματική ανάπλαση του παραδρόμου της Λεωφόρο Μεσογείων, στο τμήμα της που υπάγεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον Δήμαρχο Ηλία Αποστολόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Γιώργο Κορμά και εκπρόσωπο του αναδόχου.
Το έργο χρηματοδοτείται με 4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και αναμένεται να έχει περατωθεί έως το τέλος του 2027, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και τη λειτουργία της κύριας εμπορικής ζώνης του Δήμου, αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.
Στο πλαίσιο των εργασιών, τμήμα του παραδρόμου μήκους περίπου 1,8 χλμ θα διαμορφωθεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας πλάτους τριάμισι μέτρων, στον οποίο θα κινούνται οχήματα και ποδήλατα με χαμηλή ταχύτητα, που δεν θα ξεπερνά τα 20 χλμ ανά ώρα. Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθεί ανακατασκευή του υπάρχοντος οδοστρώματος, καθώς και διαμόρφωση διαχωριστικής νησίδας από το πεζοδρόμιο, το οποίο θα διαπλατυνθεί με τρόπο που θα εξασφαλίζει την άνετη χρήση του από πεζούς και την πλήρη προσβασιμότητα από ΑμεΑ και άτομα με κινητικά προβλήματα. Παράλληλα, θα οριοθετηθούν περισσότερες από 150 νέες θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, ενώ θα τοποθετηθούν νέος ηλεκτροφωτισμός, αστικός εξοπλισμός και φυτεύσεις πρασίνου.
«Πριν από έναν περίπου χρόνο, είχαμε υπογράψει στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, μαζί με τον καλό φίλο και δραστήριο αυτοδιοικητικό Ηλία Αποστολόπουλο, την προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση μιας από τις πιο κομβικές οδικές αρτηρίες στον Βόρειο Τομέα. Σήμερα, είμαστε σε θέση να βάζουμε και αυτό το έργο σε τροχιά υλοποίησης, τηρώντας ακόμα μία δέσμευσή μας προς τους πολίτες» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν περιορίζεται σε μια αισθητική αναβάθμιση. Αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες κινούνται και χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο.
Με χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, διαμορφώνουμε έναν ασφαλέστερο, πιο πράσινο και λειτουργικό παράδρομο, με σύγχρονες υποδομές, καλύτερη προσβασιμότητα και πραγματική μέριμνα για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα άτομα με αναπηρία. Αυτή είναι η αντίληψή μας για τις αστικές αναπλάσεις: έργα με σαφές περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα και βελτιώνουν στην πράξη την ποιότητα ζωής.
Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε κάθε διαθέσιμος πόρος να επιστρέφει στους πολίτες με τη μορφή χρήσιμων και σύγχρονων υποδομών. Στόχος μας είναι οι παρεμβάσεις αυτές να αφήνουν μόνιμο και μετρήσιμο αποτύπωμα στην καθημερινότητα, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά κάθε γειτονιά της Αττικής».
Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά γιατί με τη δική του πρωτοβουλία, προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι ενέργειες από την Περιφέρεια Αττικής για τη βιοκλιματική ανάπλαση του παραδρόμου της Λ. Μεσογείων.
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για τον Δήμο μας, που αφορά την ανάπλαση των πεζοδρομίων σε όλο τον παράδρομο της Μεσογείων, τα οποία πλέον θα έχουν ομοιόμορφη εικόνα και χαρακτηριστικά μιας ευρωπαϊκής πόλης, με σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, σύγχρονο φωτισμό και – βεβαίως – με περιορισμό ταχύτητας στα 20χλμ., με μία συνύπαρξή ποδηλάτου και αυτοκινήτου στον σύγχρονο τάπητα που θα κατασκευαστεί.
Είμαι σίγουρος, ότι παρά την προσωρινή ταλαιπωρία που θα υποστούν οι κάτοικοι, οι επισκέπτες και οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών, μετά από λίγο καιρό όλοι θα χαιρόμαστε ένα πολύ χρήσιμο και πολύ κρίσιμο έργο που γίνεται στην περιοχή μας».
Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Μαργαρίτα Βάρσου, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού Χριστίνα Αναγνωστοπούλου.
Το έργο χρηματοδοτείται με 4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και αναμένεται να έχει περατωθεί έως το τέλος του 2027, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και τη λειτουργία της κύριας εμπορικής ζώνης του Δήμου, αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.
Στο πλαίσιο των εργασιών, τμήμα του παραδρόμου μήκους περίπου 1,8 χλμ θα διαμορφωθεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας πλάτους τριάμισι μέτρων, στον οποίο θα κινούνται οχήματα και ποδήλατα με χαμηλή ταχύτητα, που δεν θα ξεπερνά τα 20 χλμ ανά ώρα. Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθεί ανακατασκευή του υπάρχοντος οδοστρώματος, καθώς και διαμόρφωση διαχωριστικής νησίδας από το πεζοδρόμιο, το οποίο θα διαπλατυνθεί με τρόπο που θα εξασφαλίζει την άνετη χρήση του από πεζούς και την πλήρη προσβασιμότητα από ΑμεΑ και άτομα με κινητικά προβλήματα. Παράλληλα, θα οριοθετηθούν περισσότερες από 150 νέες θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, ενώ θα τοποθετηθούν νέος ηλεκτροφωτισμός, αστικός εξοπλισμός και φυτεύσεις πρασίνου.
«Πριν από έναν περίπου χρόνο, είχαμε υπογράψει στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, μαζί με τον καλό φίλο και δραστήριο αυτοδιοικητικό Ηλία Αποστολόπουλο, την προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση μιας από τις πιο κομβικές οδικές αρτηρίες στον Βόρειο Τομέα. Σήμερα, είμαστε σε θέση να βάζουμε και αυτό το έργο σε τροχιά υλοποίησης, τηρώντας ακόμα μία δέσμευσή μας προς τους πολίτες» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν περιορίζεται σε μια αισθητική αναβάθμιση. Αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες κινούνται και χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο.
Με χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, διαμορφώνουμε έναν ασφαλέστερο, πιο πράσινο και λειτουργικό παράδρομο, με σύγχρονες υποδομές, καλύτερη προσβασιμότητα και πραγματική μέριμνα για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα άτομα με αναπηρία. Αυτή είναι η αντίληψή μας για τις αστικές αναπλάσεις: έργα με σαφές περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα και βελτιώνουν στην πράξη την ποιότητα ζωής.
Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε κάθε διαθέσιμος πόρος να επιστρέφει στους πολίτες με τη μορφή χρήσιμων και σύγχρονων υποδομών. Στόχος μας είναι οι παρεμβάσεις αυτές να αφήνουν μόνιμο και μετρήσιμο αποτύπωμα στην καθημερινότητα, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά κάθε γειτονιά της Αττικής».
Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά γιατί με τη δική του πρωτοβουλία, προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι ενέργειες από την Περιφέρεια Αττικής για τη βιοκλιματική ανάπλαση του παραδρόμου της Λ. Μεσογείων.
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για τον Δήμο μας, που αφορά την ανάπλαση των πεζοδρομίων σε όλο τον παράδρομο της Μεσογείων, τα οποία πλέον θα έχουν ομοιόμορφη εικόνα και χαρακτηριστικά μιας ευρωπαϊκής πόλης, με σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, σύγχρονο φωτισμό και – βεβαίως – με περιορισμό ταχύτητας στα 20χλμ., με μία συνύπαρξή ποδηλάτου και αυτοκινήτου στον σύγχρονο τάπητα που θα κατασκευαστεί.
Είμαι σίγουρος, ότι παρά την προσωρινή ταλαιπωρία που θα υποστούν οι κάτοικοι, οι επισκέπτες και οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών, μετά από λίγο καιρό όλοι θα χαιρόμαστε ένα πολύ χρήσιμο και πολύ κρίσιμο έργο που γίνεται στην περιοχή μας».
Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Μαργαρίτα Βάρσου, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού Χριστίνα Αναγνωστοπούλου.
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