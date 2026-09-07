Η Πάμελα Άντερσον εντυπωσίασε με το «no make up look» στο Φεστιβάλ Βενετίας, το πορτοκαλί φόρεμα και η ασορτί εσάρπα
Η Πάμελα Άντερσον εντυπωσίασε με το «no make up look» στο Φεστιβάλ Βενετίας, το πορτοκαλί φόρεμα και η ασορτί εσάρπα
Η 59χρονη ηθοποιός έδινε την αίσθηση πως δεν φορούσε καθόλου μακιγιάζ το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου στο amfAR Gala
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Πάμελα Άντερσον στο amfAR Gala, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου.
Η 59χρονη ηθοποιός, που έμεινε στην ιστορία με τον ρόλο της στο «Baywatch», επέλεξε ένα φωτεινό πορτοκαλί φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ασορτί εσάρπα μέχρι το πάτωμα.
Πέρα, όμως, από την επιλογή που έκανε όσον αφορά στο ρούχο της, η Άντερσον έκλεψε τις εντυπώσεις με το no make up look στο μακιγιάζ της. Η ηθοποιός έκανε μία πολύ φυσική εμφάνιση, δίνοντας την αίσθηση πως δεν φορούσε καθόλου make up.
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Η Άντερσον ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με nude μυτερές γόβες και διαμαντένια σκουλαρίκια, ενώ είχε επιλέξει για το χτένισμά της κομψές μπούκλες.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Η 59χρονη ηθοποιός, που έμεινε στην ιστορία με τον ρόλο της στο «Baywatch», επέλεξε ένα φωτεινό πορτοκαλί φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ασορτί εσάρπα μέχρι το πάτωμα.
Πέρα, όμως, από την επιλογή που έκανε όσον αφορά στο ρούχο της, η Άντερσον έκλεψε τις εντυπώσεις με το no make up look στο μακιγιάζ της. Η ηθοποιός έκανε μία πολύ φυσική εμφάνιση, δίνοντας την αίσθηση πως δεν φορούσε καθόλου make up.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Άντερσον ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με nude μυτερές γόβες και διαμαντένια σκουλαρίκια, ενώ είχε επιλέξει για το χτένισμά της κομψές μπούκλες.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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