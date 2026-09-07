Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ κέρδισε το πρώτο του Emmy για το «DTF St. Louis»
Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ κέρδισε το πρώτο του Emmy για το «DTF St. Louis»
Ο ηθοποιός αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Τηλεταινία για την ερμηνεία του ως Floyd Smernitch - Απέναντί του βρίσκονταν οι Τζέισον Μπέιτμαν, Ρίτσαρντ Γκαντ, Ρίτσαρντ Τζένκινς, Τσαρλς Μέλτον και Νικ Όφερμαν
Το πρώτο του αγαλματίδιο απέσπασε ο Ντέιβιντ Χάρμπορ κατά τη δεύτερη βραδιά των Βραβείων Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2026, επικρατώντας στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Τηλεταινία για την ερμηνεία του ως Floyd Smernitch στο «DTF St. Louis» του HBO Max.
Σύμφωνα με το Variety, ο δημοφιλής ηθοποιός είχε βρεθεί ξανά το 2017 και το 2018 να διεκδικεί βραβείο στη κατηγορία του Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά έχοντας το ρόλο του Jim Hopper στο «Stranger Things».
Παράλληλα ως εκτελεστικός παραγωγός του «DTF St. Louis» είναι υποψήφιος για το Emmy Καλύτερης Μίνι ή Ανθολογικής Σειράς. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα ανακοινωθεί στην κύρια τελετή των Primetime Emmys, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με οικοδέσποινα τη Μαρίσκα Χαργκιτάι.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη σκηνή, ο ηθοποιός δήλωσε βαθιά συγκινημένος από την αναγνώριση: «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο αγκαλιάσατε τη σειρά μας, αυτή την όμορφη, ευάλωτη, παράξενη σειρά που αγαπώ τόσο πολύ».
Και πρόσθεσε: «Όσο για τους συνυποψήφιούς μου, δεν ήταν δίκαιη μάχη. Είχα την τύχη να υποδυθώ τον Floyd Smernitch, έναν εκπληκτικά γραμμένο χαρακτήρα από μια ιδιοφυΐα, τον Στίβεν Κόνραντ, που είναι πραγματικά αυθεντικός».
Σημειώνεται ότι απέναντί του στην ίδια κατηγορία βρέθηκαν οι Τζέισον Μπέιτμαν, Ρίτσαρντ Γκαντ, Ρίτσαρντ Τζένκινς, Τσαρλς Μέλτον και Νικ Όφερμαν.
Το «DTF St. Louis» έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα τον Μάρτιο, κερδίζοντας θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Απέσπασε συνολικά 13 υποψηφιότητες για Emmy μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες Καλύτερης Μίνι ή Ανθολογικής Σειράς, Κάστινγκ και Σκηνοθεσίας.
Στα παρασκήνια, ο Χάρμπορ μίλησε για το πέρασμά του από το «Stranger Things» στο «DTF St. Louis»: «Έχω εθιστεί πλέον στο να εντοπίζω ανθρώπους στον χώρο των οποίων θαυμάζω τη δουλειά τους, να τους ψάχνω, να τους χτυπώ την πόρτα και να τους λέω: "Ελάτε να δοκιμάσουμε κάτι μαζί". Αυτό ακριβώς έκανα και στα 19 μου. Όταν πήγα στη Νέα Υόρκη, πήγαινα κάθε μέρα στο θέατρο Public και άφηνα το βιογραφικό και τη φωτογραφία μου. Μου έλεγαν: "Πρέπει να σταματήσεις να έρχεσαι εδώ". Κι εγώ απαντούσα: "Δεν έχω δουλειά, πρέπει να έρχομαι και πρέπει να δουλέψω"».
Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Αυτή η "πείνα" υπήρχε πάντα μέσα μου και παραμένει εκεί».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το Variety, ο δημοφιλής ηθοποιός είχε βρεθεί ξανά το 2017 και το 2018 να διεκδικεί βραβείο στη κατηγορία του Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά έχοντας το ρόλο του Jim Hopper στο «Stranger Things».
Παράλληλα ως εκτελεστικός παραγωγός του «DTF St. Louis» είναι υποψήφιος για το Emmy Καλύτερης Μίνι ή Ανθολογικής Σειράς. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα ανακοινωθεί στην κύρια τελετή των Primetime Emmys, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με οικοδέσποινα τη Μαρίσκα Χαργκιτάι.
David Harbour has won the Emmy for Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie for his role in HBO Max’s “DTF St. Louis”:— Variety (@Variety) September 7, 2026
• This marks the actor’s first Emmy win
• Harbour previously received two Emmy nominations in both 2017 and 2018 for his role as Jim Hopper… pic.twitter.com/TILSEjQyUP
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη σκηνή, ο ηθοποιός δήλωσε βαθιά συγκινημένος από την αναγνώριση: «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο αγκαλιάσατε τη σειρά μας, αυτή την όμορφη, ευάλωτη, παράξενη σειρά που αγαπώ τόσο πολύ».
Και πρόσθεσε: «Όσο για τους συνυποψήφιούς μου, δεν ήταν δίκαιη μάχη. Είχα την τύχη να υποδυθώ τον Floyd Smernitch, έναν εκπληκτικά γραμμένο χαρακτήρα από μια ιδιοφυΐα, τον Στίβεν Κόνραντ, που είναι πραγματικά αυθεντικός».
Σημειώνεται ότι απέναντί του στην ίδια κατηγορία βρέθηκαν οι Τζέισον Μπέιτμαν, Ρίτσαρντ Γκαντ, Ρίτσαρντ Τζένκινς, Τσαρλς Μέλτον και Νικ Όφερμαν.
Το «DTF St. Louis» έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα τον Μάρτιο, κερδίζοντας θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Απέσπασε συνολικά 13 υποψηφιότητες για Emmy μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες Καλύτερης Μίνι ή Ανθολογικής Σειράς, Κάστινγκ και Σκηνοθεσίας.
Στα παρασκήνια, ο Χάρμπορ μίλησε για το πέρασμά του από το «Stranger Things» στο «DTF St. Louis»: «Έχω εθιστεί πλέον στο να εντοπίζω ανθρώπους στον χώρο των οποίων θαυμάζω τη δουλειά τους, να τους ψάχνω, να τους χτυπώ την πόρτα και να τους λέω: "Ελάτε να δοκιμάσουμε κάτι μαζί". Αυτό ακριβώς έκανα και στα 19 μου. Όταν πήγα στη Νέα Υόρκη, πήγαινα κάθε μέρα στο θέατρο Public και άφηνα το βιογραφικό και τη φωτογραφία μου. Μου έλεγαν: "Πρέπει να σταματήσεις να έρχεσαι εδώ". Κι εγώ απαντούσα: "Δεν έχω δουλειά, πρέπει να έρχομαι και πρέπει να δουλέψω"».
Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Αυτή η "πείνα" υπήρχε πάντα μέσα μου και παραμένει εκεί».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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