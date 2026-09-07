Ο Τζον Μπον Τζόβι διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι θα παίζει μουσική για πολλά χρόνια ακόμα

Ο τραγουδιστής έδωσε συναυλία στο Στάδιο Γουέμπλεϊ με το συγκρότημά του την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου - «Είχαμε μια ελπίδα και ένα όνειρο ότι θα επιστρέφαμε σε αυτό το στάδιο και ελπίζουμε να επιστρέψουμε πολλές, πολλές ακόμη φορές», είπε