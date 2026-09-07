Ο Τζον Μπον Τζόβι διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι θα παίζει μουσική για πολλά χρόνια ακόμα
Ο Τζον Μπον Τζόβι διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι θα παίζει μουσική για πολλά χρόνια ακόμα
Ο τραγουδιστής έδωσε συναυλία στο Στάδιο Γουέμπλεϊ με το συγκρότημά του την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου - «Είχαμε μια ελπίδα και ένα όνειρο ότι θα επιστρέφαμε σε αυτό το στάδιο και ελπίζουμε να επιστρέψουμε πολλές, πολλές ακόμη φορές», είπε
«Ελπίδα και όνειρο» δήλωσε ο Τζον Μπον Τζόβι ότι ήταν για εκείνον να επιστρέψει στο Στάδιο Γουέμπλεϊ, καθώς το συγκρότημά του, Bon Jovi, ερμήνευσε μια σειρά από επιτυχίες σε συναυλία στο Λονδίνο.
Οι συναυλίες του συγκροτήματος Forever σηματοδοτούν την επιστροφή του Αμερικανού ροκ σταρ σε περιοδείες μετά την ανάρρωσή του από σοβαρή χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές το 2022.
Τον Ιούλιο ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να διακόψει συναυλία στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη λόγω λοίμωξης, αλλά την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι θα εμφανίζεται για τα επόμενα χρόνια.
Μεταξύ άλλων ερμήνευσαν μεγάλες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια Livin’ On A Prayer, Always, It’s My Life, You Give Love A Bad Name, Wanted Dead Or Alive και Bed Of Roses.
Δείτε βίντεο
«Είχαμε μια ελπίδα και ένα όνειρο ότι θα επιστρέφαμε σε αυτό το στάδιο. Δώσαμε τρεις συναυλίες εδώ το 1995 και επιστρέψαμε πολλές φορές και αυτές ήταν μερικές από τις αγαπημένες στιγμές της ζωής μου», τόνισε.
Ο Τζον Μπον Τζόβι πρόσθεσε: «Κλείσαμε αυτό το κτίριο (το συγκρότημα έδωσε εκεί τις τελευταίες του συναυλίες στο στάδιο, προτού αυτό κλείσει το 2000 και κατεδαφιστεί για να ξαναχτιστεί) και στη συνέχεια άνοιξαν αυτό το μεγάλο, όμορφο καινούριο κτίριο. Επιστρέψαμε το 2019, υψώσαμε ξανά τη σημαία μας και το κάναμε και πάλι το σπίτι μας. Και ελπίζουμε να επιστρέψουμε πολλές, πολλές ακόμη φορές».
Ο αρχηγός του συγκροτήματος αναφέρθηκε επίσης στη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε μετά την ανακάλυψη ότι μία από τις φωνητικές του χορδές είχε ατροφήσει και στην ανάρρωσή του, λέγοντας: «Ο Θεός ξέρει ότι ήταν μεγάλη, αλλά άξιζε τον κόπο».
Οι Bon Jovi θα επιστρέψουν στο στάδιο Γουέμπλεϊ στις 9 Σεπτεμβρίου για την τελευταία συναυλία της περιοδείας τους Forever.
Οι συναυλίες του συγκροτήματος Forever σηματοδοτούν την επιστροφή του Αμερικανού ροκ σταρ σε περιοδείες μετά την ανάρρωσή του από σοβαρή χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές το 2022.
Τον Ιούλιο ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να διακόψει συναυλία στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη λόγω λοίμωξης, αλλά την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι θα εμφανίζεται για τα επόμενα χρόνια.
Jon Bon Jovi reassures fans he will perform for ‘many, many’ years to come https://t.co/MLsi4WIXOh— Express & Star (@ExpressandStar) September 6, 2026
Μεταξύ άλλων ερμήνευσαν μεγάλες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια Livin’ On A Prayer, Always, It’s My Life, You Give Love A Bad Name, Wanted Dead Or Alive και Bed Of Roses.
Δείτε βίντεο
@shalinari @Bon Jovi @Wembley Stadium It’s My Life - London N2 - Forever Tour #jonbonjovi #bonjovi #forevertour #wembleystadium #london ♬ original sound - shalinari
«Είχαμε μια ελπίδα και ένα όνειρο ότι θα επιστρέφαμε σε αυτό το στάδιο. Δώσαμε τρεις συναυλίες εδώ το 1995 και επιστρέψαμε πολλές φορές και αυτές ήταν μερικές από τις αγαπημένες στιγμές της ζωής μου», τόνισε.
Ο Τζον Μπον Τζόβι πρόσθεσε: «Κλείσαμε αυτό το κτίριο (το συγκρότημα έδωσε εκεί τις τελευταίες του συναυλίες στο στάδιο, προτού αυτό κλείσει το 2000 και κατεδαφιστεί για να ξαναχτιστεί) και στη συνέχεια άνοιξαν αυτό το μεγάλο, όμορφο καινούριο κτίριο. Επιστρέψαμε το 2019, υψώσαμε ξανά τη σημαία μας και το κάναμε και πάλι το σπίτι μας. Και ελπίζουμε να επιστρέψουμε πολλές, πολλές ακόμη φορές».
Ο αρχηγός του συγκροτήματος αναφέρθηκε επίσης στη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε μετά την ανακάλυψη ότι μία από τις φωνητικές του χορδές είχε ατροφήσει και στην ανάρρωσή του, λέγοντας: «Ο Θεός ξέρει ότι ήταν μεγάλη, αλλά άξιζε τον κόπο».
Οι Bon Jovi θα επιστρέψουν στο στάδιο Γουέμπλεϊ στις 9 Σεπτεμβρίου για την τελευταία συναυλία της περιοδείας τους Forever.
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