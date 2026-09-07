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Ζεν πρεμιέ, θεατρίνοι και εντυπωσιακές πρωταγωνίστριες: Επτά μεγάλες επιστροφές στη μυθοπλασία της τηλεόρασης
Ζεν πρεμιέ, θεατρίνοι και εντυπωσιακές πρωταγωνίστριες: Επτά μεγάλες επιστροφές στη μυθοπλασία της τηλεόρασης
Από τον Άρη Σερβετάλη και τον Αντώνη Φραγκάκη ως τη Βάνα Μπάρμπα και τον Δημήτρη Πιατά, πρωταγωνιστές που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα με ρόλους στο παρελθόν, λένε “ναι” στα σίριαλ τη φετινή σεζόν
Οι σκηνές ερωτικής αντιζηλίας μεταξύ Στράτου Τζώρτζογλου, Βάνας Μπάρμπα και Τζένης Μπότση στο “Σημάδι του έρωτα” προβάλλονται με μεγάλη συχνότητα στο διαδίκτυο, δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή τους.
Άλλωστε άφησαν ιστορία και μέσα από ατάκες που ακόμη επαναλαμβάνονται, όχι μόνο από τηλεθεατές που τα παρακολούθησαν όταν προβλήθηκαν για πρώτη φορά, αλλά και από νεότερες γενιές που αναζητούν τη φράση, το στιγμιότυπο που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον τους. Το “Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα” δεν θα σβήσει ποτέ από τα χείλη των τηλεθεατών.
Ανεξίτηλη θα μείνει και η εικόνα του Άρη Σερβετάλη με τη σαύρα του επ’ ώμου να δημιουργεί αναστάτωση ως ο πιο ανατρεπτικός ρόλος της επιτυχημένης σειράς “Είσαι το ταίρι μου”, κάνοντας δύσκολη τη ζωή του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.
Για τον Πάνο Μιχαλόπουλο, από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις, ειδικά, αν λάβει κάποιος υπόψιν το γεγονός πως οι καλτ “βιντεοκασέτες” προβάλλονται πλέον ως τηλεταινίες, ενώ και στα μεταγενέστερα σίριαλ οι ρόλοι με τη στολή του Πολεμικού Ναυτικού χαράχτηκαν στη μνήμη πολλών.
Ήταν άλλη η συνθήκη και της κοινωνίας αλλά και της μυθοπλασίας πριν από μερικές δεκαετίες. Αυτό φυσικά άλλαξε γιατί άλλαξαν όλα και κυρίως ο τρόπος που γίνεται η παραγωγή των σειρών, η εισβολή των συνδρομητικών καναλιών, η ένδεια σεναρίων, η επιλογή πολλών ηθοποιών να μην είναι παρόντες στα σίριαλ των τελευταίων ετών.
Φέτος, δεν γίνεται κάποια τηλεοπτική επανάσταση, ούτε καταγράφεται έκρηξη στην παραγωγή των σίριαλ. Απλά, φαίνεται πως πολλοί ηθοποιοί που απέχουν αποφάσισαν να ενδώσουν στις πιέσεις των παραγωγών και των καναλιών και να επιστρέψουν στη μικρή οθόνη. Είναι πολύ γνωστοί, έχουν διανύσει τα δικά τους χιλιόμετρα και φυσικά τα ονόματά τους και η απόφασή τους να επιστρέψουν ήδη προκαλεί συζητήσεις.
Στην ίδια σειρά, στις “Μπλε Ώρες” του ΣΚΑΪ έρχεται κι ένα ακόμη πρόσωπο από το παρελθόν, ο Αντώνης Φραγκάκης. Γνωστός ως ζεν πρεμιέ των προηγούμενων δεκαετιών και πολύ διακριτικός ως παρουσία στην αρένα της σόουμπιζ, παρέμεινε διακριτικά απών από τις τελευταίες παραγωγές της μυθοπλασίας, έχοντας στρέψει το βλέμμα του αλλού. Έχουν προηγηθεί το «Κάρμα», οι «Singles», και ο «Έρωτας Φυγάς». Θα είναι κι εκείνος στο καστ της νέας καθημερινής σειράς του ΣΚΑΪ, ως Δημήτρης Καραΐσκος, ένας άντρας γοητευτικός και κοσμοπολίτης.
Χρειάστηκαν πολλά χρόνια πλήρους αποχής από την τηλεόραση, για να πειστεί ο Άρης Σερβετάλης να επιστρέψει σε σειρά. Όχι, μία οποιαδήποτε σειρά όμως. Ο ηθοποιός έρχεται την τρέχουσα σεζόν να υποδυθεί τον “Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή” στη νέα σειρά του MEGA. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της σειράς "Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό", ο σεναριογράφος Γιώργος Τσιάκκας και ο σκηνοθέτης Στάμος Τσάμης επιμελούνται νέα βιογραφική παραγωγή "Άγιος Ιωσήφ". Ο Σερβετάλης καλείται να αποδώσει την ώριμη και ασκητική περίοδο της ζωής του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, καθώς ο κεντρικός ρόλος μοιράζεται σε δύο ηλικιακές φάσεις, καθώς τη νεανική διαδρομή του ήρωα υποδύεται ο Τάσος Λέκκας.
Έχει κάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον τομέα της τηλεοπτικής κωμωδίας, αλλά δεν έσπευσε να το εξαργυρώσει με συχνές εμφανίσεις. Η Βίκυ Σταυροπούλου είναι από τις αγαπημένες του κοινού. Έχει ισχυρό προσωπικό αποτύπωμα και πάντα οι ρόλοι της θεωρούνται ιδανικά διασκεδαστικοί και συμπαθείς. Αυτή την περίοδο μάλιστα επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά το “Είσαι το ταίρι μου”, ενώ συχνά πυκνά εν μέσω θέρους εμφανίζεται στη μικρή οθόνη ως το κεντρικό πρόσωπο στις “Επτά θανάσιμες πεθερές”. Η πληροφορία για τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του Mega, “Το κάμπινγκ” άρεσε στον κόσμο, συζητήθηκε και επιβεβαιώθηκε μέσα από τα τρέιλερ. Κακά τα ψέματα, είναι από τις πιο ευχάριστες επιστροφές.
Άλλωστε άφησαν ιστορία και μέσα από ατάκες που ακόμη επαναλαμβάνονται, όχι μόνο από τηλεθεατές που τα παρακολούθησαν όταν προβλήθηκαν για πρώτη φορά, αλλά και από νεότερες γενιές που αναζητούν τη φράση, το στιγμιότυπο που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον τους. Το “Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα” δεν θα σβήσει ποτέ από τα χείλη των τηλεθεατών.
Ανεξίτηλη θα μείνει και η εικόνα του Άρη Σερβετάλη με τη σαύρα του επ’ ώμου να δημιουργεί αναστάτωση ως ο πιο ανατρεπτικός ρόλος της επιτυχημένης σειράς “Είσαι το ταίρι μου”, κάνοντας δύσκολη τη ζωή του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.
Για τον Πάνο Μιχαλόπουλο, από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις, ειδικά, αν λάβει κάποιος υπόψιν το γεγονός πως οι καλτ “βιντεοκασέτες” προβάλλονται πλέον ως τηλεταινίες, ενώ και στα μεταγενέστερα σίριαλ οι ρόλοι με τη στολή του Πολεμικού Ναυτικού χαράχτηκαν στη μνήμη πολλών.
Ήταν άλλη η συνθήκη και της κοινωνίας αλλά και της μυθοπλασίας πριν από μερικές δεκαετίες. Αυτό φυσικά άλλαξε γιατί άλλαξαν όλα και κυρίως ο τρόπος που γίνεται η παραγωγή των σειρών, η εισβολή των συνδρομητικών καναλιών, η ένδεια σεναρίων, η επιλογή πολλών ηθοποιών να μην είναι παρόντες στα σίριαλ των τελευταίων ετών.
Φέτος, δεν γίνεται κάποια τηλεοπτική επανάσταση, ούτε καταγράφεται έκρηξη στην παραγωγή των σίριαλ. Απλά, φαίνεται πως πολλοί ηθοποιοί που απέχουν αποφάσισαν να ενδώσουν στις πιέσεις των παραγωγών και των καναλιών και να επιστρέψουν στη μικρή οθόνη. Είναι πολύ γνωστοί, έχουν διανύσει τα δικά τους χιλιόμετρα και φυσικά τα ονόματά τους και η απόφασή τους να επιστρέψουν ήδη προκαλεί συζητήσεις.
Ζεν πρεμιέ, θεατρίνοι και εντυπωσιακές πρωταγωνίστριεςΔεν καιγόταν για την τηλεόραση ποτέ. Πιο πολύ στα πρώτα της χρόνια κυνήγησε τους κινηματογραφικούς ρόλους και στη συνέχεια η μεγάλη επιθυμία της ήταν το θέατρο. Η Βάνα Μπάρμπα το έχει πει και σε συνεντεύξεις, το έχει αποδείξει κιόλας. Αν προκύψει κάτι, έχει καλώς. Και απ’ ότι φαίνεται τελικά, προέκυψε. Μετά τα «Τζιβαέρι» και «Το σημάδι του έρωτα», η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στην παραγωγή «Οι Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ του Ανδρέα Γεωργίου. Θα υποδυθεί την Ελένη Αλεξίου, ανεξάρτητη και ελεύθερο πνεύμα που συνδέεται με συγγενική σχέση με την πρωταγωνίστρια της σειράς, Εύα.
Στην ίδια σειρά, στις “Μπλε Ώρες” του ΣΚΑΪ έρχεται κι ένα ακόμη πρόσωπο από το παρελθόν, ο Αντώνης Φραγκάκης. Γνωστός ως ζεν πρεμιέ των προηγούμενων δεκαετιών και πολύ διακριτικός ως παρουσία στην αρένα της σόουμπιζ, παρέμεινε διακριτικά απών από τις τελευταίες παραγωγές της μυθοπλασίας, έχοντας στρέψει το βλέμμα του αλλού. Έχουν προηγηθεί το «Κάρμα», οι «Singles», και ο «Έρωτας Φυγάς». Θα είναι κι εκείνος στο καστ της νέας καθημερινής σειράς του ΣΚΑΪ, ως Δημήτρης Καραΐσκος, ένας άντρας γοητευτικός και κοσμοπολίτης.
Χρειάστηκαν πολλά χρόνια πλήρους αποχής από την τηλεόραση, για να πειστεί ο Άρης Σερβετάλης να επιστρέψει σε σειρά. Όχι, μία οποιαδήποτε σειρά όμως. Ο ηθοποιός έρχεται την τρέχουσα σεζόν να υποδυθεί τον “Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή” στη νέα σειρά του MEGA. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της σειράς "Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό", ο σεναριογράφος Γιώργος Τσιάκκας και ο σκηνοθέτης Στάμος Τσάμης επιμελούνται νέα βιογραφική παραγωγή "Άγιος Ιωσήφ". Ο Σερβετάλης καλείται να αποδώσει την ώριμη και ασκητική περίοδο της ζωής του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, καθώς ο κεντρικός ρόλος μοιράζεται σε δύο ηλικιακές φάσεις, καθώς τη νεανική διαδρομή του ήρωα υποδύεται ο Τάσος Λέκκας.
Έχει κάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον τομέα της τηλεοπτικής κωμωδίας, αλλά δεν έσπευσε να το εξαργυρώσει με συχνές εμφανίσεις. Η Βίκυ Σταυροπούλου είναι από τις αγαπημένες του κοινού. Έχει ισχυρό προσωπικό αποτύπωμα και πάντα οι ρόλοι της θεωρούνται ιδανικά διασκεδαστικοί και συμπαθείς. Αυτή την περίοδο μάλιστα επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά το “Είσαι το ταίρι μου”, ενώ συχνά πυκνά εν μέσω θέρους εμφανίζεται στη μικρή οθόνη ως το κεντρικό πρόσωπο στις “Επτά θανάσιμες πεθερές”. Η πληροφορία για τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του Mega, “Το κάμπινγκ” άρεσε στον κόσμο, συζητήθηκε και επιβεβαιώθηκε μέσα από τα τρέιλερ. Κακά τα ψέματα, είναι από τις πιο ευχάριστες επιστροφές.
Στην τηλεόραση με συμμετοχή σε σίριαλ επιστρέφουν και ο Δημήτρης Πιατάς, ο οποίος αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί σε διαφημιστική καμπάνια αλλά και ο Ρένος Χαραλαμπίδης, ο οποίος πέρυσι είχε τον ρόλο του κριτή στο πιο επιτυχημένο σόου της σεζόν “Your face sounds familiar” στον ΑΝΤ1. Ο Πιατάς πιστός στην κωμωδία, κρατά ένας ιδιαίτερο ρόλο στην κωμική σειρά “Η Νταντά της γειτονιάς” που θα προβληθεί από το Mega με πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση.
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης παραμένει στον ΑΝΤ1 και στη φιλόδοξη παραγωγή “Σπιλιάδες”. Η ιστορία ξεκινά στη Σύρο του 1962, μια νύχτα που κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, η Νίκη χάνεται στη θάλασσα. Μέσα σε μία στιγμή αποκόπτεται από την οικογένεια, την περιουσία και ολόκληρη την προηγούμενη ζωή της. Όταν βρίσκεται σε έναν διαφορετικό τόπο, δεν θυμάται ποια είναι και καλείται ουσιαστικά να ξεκινήσει από την αρχή. Το σενάριο είναι της Μαρίας Γεωργιάδου και η σκηνοθεσία του Γιώργου Παπαβασιλείου.
Μία από τις πιο ευχάριστες επιστροφές και αυτή του Νίκου Βερλέκη, ο οποίος θα είναι στο πρωταγωνιστικό καστ της σειράς “Δύο μαύρα πουκάμισα”. Ο ηθοποιός έχει αποτραβηχτεί τα τελευταία χρόνια και σπάνια κάνει εμφανίσεις τόσο στο γυαλί όσο και στους κοσμικούς κύκλους.
Και μία παρολίγον επιστροφή…Ήταν το μακρινό 2007 που ο Πάνος Μιχαλόπουλος πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Σούπερ Μπαμπάς». Είχε προηγηθεί η μεγάλη επιτυχία “Η Ώρα η καλή” και μετά εξαφανίστηκε. Αποφάσισε να αποτραβηχτεί όχι μόνο από ρόλους αλλά κι από κάθε είδους δημόσια εμφάνιση. Μαύρη πέτρα κυριολεκτικά. Κατά καιρούς υπάρχουν φήμες για την επιστροφή του. Πριν από περίπου δύο χρόνια, ο Μανούσος Μανουσάκης του είχε προτείνει τη συμμετοχή του στην αναβίωση της σειράς “Τμήμα Ηθών”, η οποία ωστόσο δεν έγινε ποτέ. Αν και ο σκηνοθέτης τότε επέμενε πως ο Μιχαλόπουλος θα ήταν ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών, ο ίδιος διστακτικά απέφευγε να απαντήσει αν και κατά βάθος δύσκολα θα δεχόταν να επιστρέψει.
Φέτος ακούστηκε πως καθώς εμπιστεύεται τον φίλο και συνεργάτη του Πάνο Αμαραντίδη, θα κάνει εμφάνιση γκεστ σε οικογενειακή κωμωδία η οποία είναι στα σκαριά και θα προβληθεί από τον Alpha τους επόμενους μήνες. Δυστυχώς, στις συζητήσεις που έγιναν μεταξύ του ηθοποιού και της παραγωγής δεν βρέθηκε η χρυσή τομή οπότε και αυτή η επιστροφή αναβάλλεται...
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