Η Jessie J ανακοίνωσε ότι είναι «καθαρή» από τον καρκίνο
Η 38χρονη τραγουδίστρια που είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού μοιράστηκε τα νέα με τους θαυμαστές της με ένα βίντεο στο Instagram
Η Jessie J αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι είναι πλέον απαλλαγμένη από τον καρκίνο. Η 38χρονη τραγουδίστρια είχε μοιραστεί τον περασμένο Ιούνιο ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, ενώ προωθούσε το νέο της άλμπουμ, Don’t Tease Me with a Good Time.
Αφού αποσύρθηκε για ένα διάστημα από τη μουσική σκηνή για να επικεντρωθεί στη θεραπεία της, υποβλήθηκε σε μαστεκτομή και σε μία ακόμη χειρουργική επέμβαση και πλέον δηλώνει «καθαρή» από τη νόσο.
Την Πέμπτη 21 Μαΐου, η Jessie J δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από τον πρόσφατο επανέλεγχό της στο νοσοκομείο, πριν ανακοινώσει τα νεότερα για την υγεία της. «Επέστρεψα λοιπόν για τον ετήσιο έλεγχό μου. Στην πραγματικότητα, έχω τρομοκρατηθεί, δεν θα πω ψέματα. Μου είπαν ότι δεν θα υπήρχε σκιαγραφικό, αλλά νομίζω ότι υπάρχει, αν κρίνω από αυτό», είπε, σηκώνοντας το χέρι της. «Πρέπει να μπω για μαγνητική. Θα κάνω ότι δεν είμαι κλειστοφοβική».
Με διάθεση χιούμορ, η Jessie J πρόσθεσε στη συνέχεια: «Αν δεν έχετε κάνει μαγνητική μαστογραφία, πρέπει να ξαπλώσεις μπρούμυτα και να βάλεις τα χέρια ψηλά σαν τον Superman. Ίσως χρειαστώ μεγαλύτερο δοχείο αυτή τη φορά για αυτά τα μεγάλα στήθη, αλλά σταυρώνω τα δάχτυλα, όλα καλά, όλα καλά».
Το βίντεο που δημοσίευσε
«Θετική ενέργεια», τόνισε, πριν τραγουδήσει το «Don’t Worry About a Thing» του Μπομπ Μάρλεϊ. Αν και το βίντεό της ολοκληρώθηκε αμέσως μετά το τραγούδι της, αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα για την υγεία της στη λεζάντα της ανάρτησής της, γράφοντας: «Τα αποτελέσματα βγήκαν και είμαι καθαρή από καρκίνο! Έκλαιγα με λυγμούς για ώρες και μετά εξέπνευσα για πρώτη φορά μέσα σε έναν χρόνο».
