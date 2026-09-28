Η Coral Shell Licensee εγκαινιάζει το 100ό πρατήριο εκτός συνόρων

Ένα ιδιαίτερα συμβολικό ορόσημο σηματοδοτεί το 2026 για την, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωσηστην Ελλάδα και την έναρξη λειτουργίας τουμε το σήμα της ShellΤο νέο πρατήριο, το οποίο βρίσκεται στην πόλητης Κροατίας, άνοιξε για το κοινό στα μέσα Σεπτεμβρίου και αποτελεί το 100ό σημείο λιανικής που λειτουργεί εκτός Ελλάδας υπό τη διαχείριση του. Προσφέρει τα κορυφαία καύσιμα, καθώς και ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, συνδυάζοντας ποιοτική εξυπηρέτηση με σύγχρονες επιλογές αγορών και εστίασης. Στο, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν καφέ, σνακ καθώς και γαστρονομικές επιλογές που φέρουν την υπογραφή του, ενός από τους πλέον αναγνωρίσιμους σεφ της Κροατίας., σχολίασε με αφορμή το ορόσημο του 100ου πρατηρίου εκτός Ελλάδος: «Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική διεθνή πορεία της Coral - Shell Licensee, και την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξής μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, στις σύγχρονες υπηρεσίες κινητικότητας και την ενίσχυση της παρουσίας του σήματος Shell στην ευρύτερη περιοχή». Και συνέχισε : «Το ορόσημο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με μια ξεχωριστή χρονιά για εμάς, καθώς η Shell συμπληρώνει 100 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην Ελλάδα».Από την πλευρά του ο, ανέφερε: «Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας, επενδύοντας σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και σε σημεία εξυπηρέτησης που δημιουργούν αξία για τους πελάτες μας. Το 100ό πρατήριο αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου δικτύου που εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 40.000 καταναλωτές σε 5 χώρες».Η Coral - Shell Licensee διαχειρίζεται από το 2010 το σήμα της Shell στην Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει με επιτυχία τη δραστηριότητά της σε πέντε ακόμη χώρες της περιοχής: την. Σήμερα συνεχίζει να αναπτύσσει σταθερά το αποτύπωμά της στις διεθνείς αγορές, επενδύοντας σε σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών.