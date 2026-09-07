Η Ciara περιμένει το πέμπτο παιδί της: Ένα ακόμη άτομο για να αγαπάμε, έγραψε στην ανακοίνωσή της

με τον σύζυγό της Ράσελ Γουίλσον, με τον οποίο παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2016 στην Αγγλία.



Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το ευχάριστο νέο την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύοντας στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες όπου κρεμά από ένα ρούχο για κάθε μέλος της οικογένειάς της, με τελευταίο ένα μικρό φορμάκι. Το πλάνο κλείνει με την Κιάρα να δείχνει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα, έχοντας τα μαλλιά της τυλιγμένα σε ρόλεϊ.



«Ένα ακόμη άτομο για να αγαπάμε», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ciara (@ciara)





Η Κιάρα και ο Ράσελ Γουίλσον απέκτησαν την πρώτη τους κόρη, Σιένα, τον Απρίλιο του 2017. Ο γιος τους, Γουίν, και η κόρη τους, Αμόρα, γεννήθηκαν τον Ιούλιο του 2020 και τον Δεκέμβριο του 2023, αντίστοιχα.



Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει έναν ακόμη γιο με τον πρώην σύντροφό της Future, με τον οποίο είχε αρραβωνιαστεί.

Η Κιάρα και ο Ράσελ Γουίλσον απέκτησαν την πρώτη τους κόρη, Σιένα, τον Απρίλιο του 2017. Ο γιος τους, Γουίν, και η κόρη τους, Αμόρα, γεννήθηκαν τον Ιούλιο του 2020 και τον Δεκέμβριο του 2023, αντίστοιχα.Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει έναν ακόμη γιο με τον πρώην σύντροφό της Future, με τον οποίο είχε αρραβωνιαστεί.