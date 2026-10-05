Συνελήφθη 48χρονος στον Πειραιά για ληστεία σε βάρος 39χρονης
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Συνελήφθη 48χρονος στον Πειραιά για ληστεία σε βάρος 39χρονης

Άρπαξε με τη χρήση βίας την τσάντα της γυναίκας, ενώ μπροστά στο περιστατικό βρισκόταν η ανήλικη κόρη της και στη συνέχεια χρησιμοποίησε μαζί με έναν 43χρονο που επίσης συνελήφθη τις κάρτες της

Συνελήφθη 48χρονος στον Πειραιά για ληστεία σε βάρος 39χρονης
Στη σύλληψη 48χρονου άνδρα, που κατηγορείται ότι άρπαξε με τη χρήση βίας την τσάντα 39χρονης γυναίκας στον Πειραιά μπροστά στην ανήλικη κόρη της, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 2ας Οκτωβρίου, όταν ο 48χρονος προσέγγισε πεζή τη γυναίκα, η οποία βρισκόταν μαζί με την ανήλικη κόρη της, και της αφαίρεσε με τη χρήση βίας την τσάντα της.

Μέσα στην τσάντα υπήρχαν πέντε τραπεζικές κάρτες, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στη συνέχεια ο 48χρονος, μαζί με έναν 43χρονο, φέρονται να χρησιμοποίησαν τις κάρτες για αγορές σε τουλάχιστον τρία καταστήματα στην περιοχή του Πειραιά.

Οι δύο άνδρες ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν λίγες ώρες αργότερα. Στην κατοχή τους βρέθηκε μέρος των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί και αποδόθηκαν στην παθούσα, ενώ στην κατοχή του 48χρονου κατασχέθηκε και αναδιπλούμενος σουγιάς.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, απάτη με υπολογιστή κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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