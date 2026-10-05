Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Ο Μακρόν εξέφρασε στον Ζελένσκι την αλληλεγγύη της Γαλλίας έναντι των επιθέσεων της Ρωσίας
Ο Γάλλος και ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησαν για την βοήθεια που θα μπορούσε να προσφέρει η Γαλλία στην Ουκρανία αναφορικά με την αντιμετώπιση των ρωσικών drones
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του το Ελιζέ, «ενώ η Ρωσία βρίσκεται μπροστά σε ένα αδιέξοδο στο μέτωπο, αρνείται όλες τις εκκλήσεις για παύση του πυρός και έχει κάνει την ανεύθυνη επιλογή να εντείνει τα χτυπήματα κατά των ουκρανικών υποδομών και του αστικού πληθυσμού, παραβιάζοντας όλες τις βασικές αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.
Η Γαλλία και η Ευρώπη θα εξακολουθούν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να υποστηρίζουν την Ουκρανία, με στόχο την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών και την πρόοδο των διαβουλεύσεων για μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θα σέβεται την ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Ουκρανίας».
Je viens d'échanger avec le Président @ZelenskyyUa pour lui redire la solidarité et le plein soutien de la France pour se défendre face à la guerre d’agression de la Russie. Alors que la Russie est dans l’impasse sur le front, elle refuse obstinément tous les appels au cessez-le-feu et fait le choix irresponsable d'intensifier ses frappes contre les infrastructures et les objectifs civils, en violation des principes les plus fondamentaux du droit international humanitaire. La France et l’Europe continueront de prendre leurs responsabilités pour soutenir l'Ukraine et rechercher tous les espaces pour épargner les civils, obtenir une réduction des hostilités et faire progresser l'idée d'une paix juste et durable, dans le respect des droits de l'Ukraine et pour renforcer la sécurité sur notre continent. Avec le Président Zelensky, nous avons fait un point global sur le soutien concret que nous pouvons apporter pour aider l’Ukraine à intercepter les drones et faire échec à l'agression de la Russie. Nous ne cèderons ni aux intimidations, ni à l'escalade de la Russie qui ne doit pas se méprendre : le temps joue contre elle.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 5, 2026
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Γάλλος και ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησαν για την βοήθεια που θα μπορούσε να προσφέρει η Γαλλία στην Ουκρανία αναφορικά με την αντιμετώπιση των ρωσικών drones.
Καταλήγοντας η ανακοίνωση του Ελιζέ αναφέρει ότι «η Ρωσία οφείλει να καταλάβει ότι ο χρόνος είναι εις βάρος της».
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