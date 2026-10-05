Ο Μακρόν εξέφρασε στον Ζελένσκι την αλληλεγγύη της Γαλλίας έναντι των επιθέσεων της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ρωσία Ουκρανία Γαλλία

Ο Μακρόν εξέφρασε στον Ζελένσκι την αλληλεγγύη της Γαλλίας έναντι των επιθέσεων της Ρωσίας

Ο Γάλλος και ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησαν για την βοήθεια που θα μπορούσε να προσφέρει η Γαλλία στην Ουκρανία αναφορικά με την αντιμετώπιση των ρωσικών drones

Ο Μακρόν εξέφρασε στον Ζελένσκι την αλληλεγγύη της Γαλλίας έναντι των επιθέσεων της Ρωσίας
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Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα με τον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντιμίρ Ζελένσκι του εξέφρασε την απόλυτη αλληλεγγύη της Γαλλίας έναντι των επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του το Ελιζέ, «ενώ η Ρωσία βρίσκεται μπροστά σε ένα αδιέξοδο στο μέτωπο, αρνείται όλες τις εκκλήσεις για παύση του πυρός και έχει κάνει την ανεύθυνη επιλογή να εντείνει τα χτυπήματα κατά των ουκρανικών υποδομών και του αστικού πληθυσμού, παραβιάζοντας όλες τις βασικές αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η Γαλλία και η Ευρώπη θα εξακολουθούν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να υποστηρίζουν την Ουκρανία, με στόχο την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών και την πρόοδο των διαβουλεύσεων για μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θα σέβεται την ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Ουκρανίας».



Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Γάλλος και ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησαν για την βοήθεια που θα μπορούσε να προσφέρει η Γαλλία στην Ουκρανία αναφορικά με την αντιμετώπιση των ρωσικών drones.

Καταλήγοντας η ανακοίνωση του Ελιζέ αναφέρει ότι «η Ρωσία οφείλει να καταλάβει ότι ο χρόνος είναι εις βάρος της».
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