Πιασμένοι χέρι χέρι Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου στην «Πισίνα» στα Κουφονήσια, δείτε φωτογραφία
Πιασμένοι χέρι χέρι Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου στην «Πισίνα» στα Κουφονήσια, δείτε φωτογραφία
Δεν χορταίνονται, λέει η ηθοποιός για τα Κουφονήσια όπου έκανε διακοπές με τον σύντροφό της
Μία κοινή φωτογραφία από τις διακοπές με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, δημοσίευσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, με το ζευγάρι να εμφανίζεται πιασμένο χέρι χέρι, στη χαρακτηριστική φυσική «Πισίνα» στα Κουφονήσια.
Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε νέες εικόνες από την απόδραση που έκανε τον Αύγουστο με τον σύντροφό της. Όπως σημείωσε η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram «αφήνω εδώ λίγο ακόμα Κουφονήσια. Δεν χορταίνονται κιόλας».
Σε άλλα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, εμφανίζεται μόνη της στο ίδιο σημείο του νησιού, που θυμίζει ιδιωτική πισίνα, ενώ συμπεριέλαβε και μία εικόνα με τον Γιώργο Γεροντιδάκη και την παρέα τους.
Δείτε την ανάρτησή της
Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε νέες εικόνες από την απόδραση που έκανε τον Αύγουστο με τον σύντροφό της. Όπως σημείωσε η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram «αφήνω εδώ λίγο ακόμα Κουφονήσια. Δεν χορταίνονται κιόλας».
Σε άλλα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, εμφανίζεται μόνη της στο ίδιο σημείο του νησιού, που θυμίζει ιδιωτική πισίνα, ενώ συμπεριέλαβε και μία εικόνα με τον Γιώργο Γεροντιδάκη και την παρέα τους.
Δείτε την ανάρτησή της
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