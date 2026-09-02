Τράβις Κέλσι για τον γάμο του με την Τέιλορ Σουίφτ: Θέλαμε να παντρευτούμε κάπου χωρίς πολλούς περισπασμούς
Τράβις Κέλσι για τον γάμο του με την Τέιλορ Σουίφτ: Θέλαμε να παντρευτούμε κάπου χωρίς πολλούς περισπασμούς
Ήταν μια πραγματικά μαγική νύχτα, δήλωσε ο παίκτης των Kansas City Chiefs και εξήγησε γιατί επέλεξαν το Madison Square Garden για την τελετή
Γιατί ο Τράβις Κέλσι και η Τέιλορ Σουίφτ επέλεξαν το Madison Square Garden για τον γάμο τους εξήγησε ο παίκτης των Kansas City Chiefs.
Ο αθλητής αναφέρθηκε στην ημέρα που παντρεύτηκε την τραγουδίστρια στη Νέα Υόρκη, στις 3 Ιουλίου, στο επεισόδιο της εκπομπής «New Heights» που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας πως χρειάζονταν ένα περιβάλλον που να τους προσφέρει ασφάλεια και ιδιωτικότητα.
«Ευχαριστούμε όλους στο Madison Square Garden (MSG) που μας επέτρεψαν να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο 36χρονος σταρ του NFL, προσθέτοντας: «Θέλαμε να παντρευτούμε κάπου όπου θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ προσωπικό και αυθεντικό περιβάλλον, χωρίς πολλούς περισπασμούς».
Ο Τράβις Κέλσι συμπλήρωσε πως ο στόχος τους επιτεύχθηκε και η βραδιά του γάμου, όπου 1.000 περίπου καλεσμένοι έδωσαν το παρών, ήταν «μαγική»: «Χρειαζόμασταν να έχει μια αίσθηση ιδιωτικότητας. Και το MSG έκανε τα πάντα και με το παραπάνω για να μας το προσφέρει. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά όλους όσοι ήρθαν, αλλά και όλους όσοι βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η βραδιά. Ήταν μια πραγματικά μαγική, μαγική νύχτα», είπε.
Ο αθλητής αναφέρθηκε στην ημέρα που παντρεύτηκε την τραγουδίστρια στη Νέα Υόρκη, στις 3 Ιουλίου, στο επεισόδιο της εκπομπής «New Heights» που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας πως χρειάζονταν ένα περιβάλλον που να τους προσφέρει ασφάλεια και ιδιωτικότητα.
«Ευχαριστούμε όλους στο Madison Square Garden (MSG) που μας επέτρεψαν να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο 36χρονος σταρ του NFL, προσθέτοντας: «Θέλαμε να παντρευτούμε κάπου όπου θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ προσωπικό και αυθεντικό περιβάλλον, χωρίς πολλούς περισπασμούς».
Travis Kelce breaks down why MSG was perfect venue for ‘magical’ Taylor Swift wedding https://t.co/xd99fKM3Ta pic.twitter.com/6dC2HgHwAD— Page Six (@PageSix) September 2, 2026
Ο Τράβις Κέλσι συμπλήρωσε πως ο στόχος τους επιτεύχθηκε και η βραδιά του γάμου, όπου 1.000 περίπου καλεσμένοι έδωσαν το παρών, ήταν «μαγική»: «Χρειαζόμασταν να έχει μια αίσθηση ιδιωτικότητας. Και το MSG έκανε τα πάντα και με το παραπάνω για να μας το προσφέρει. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά όλους όσοι ήρθαν, αλλά και όλους όσοι βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η βραδιά. Ήταν μια πραγματικά μαγική, μαγική νύχτα», είπε.
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