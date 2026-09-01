Ο Τράβις Κέλσι αποθεώνει την Τέιλορ Σουίφτ: Σε κάθε εμφάνισή της είναι ο εαυτός της, είναι πάντα κομψή και όμορφη
Ο Τράβις Κέλσι αποθεώνει την Τέιλορ Σουίφτ: Σε κάθε εμφάνισή της είναι ο εαυτός της, είναι πάντα κομψή και όμορφη
Είτε βρισκόμαστε με φίλους είτε είμαστε μόνο οι δυο μας σε μια βραδινή έξοδο για φαγητό, είναι ανεπιτήδευτη, είπε ο σταρ του NFL για την τραγουδίστρια και σύζυγό του
Με αποθεωτικά λόγια μίλησε για το στιλ της Τέιλορ Σουίφτ ο Τράβις Κέλσι, επισημαίνοντας πως σε κάθε εμφάνισή της είναι ο εαυτός της.
Σε συνέντευξή του στη Vogue, με αφορμή τη συμμετοχή του στην καμπάνια του Tommy Hilfiger για το φθινόπωρο, ο 36χρονος σταρ του NFL αποθέωσε τη διάσημη σύζυγό του για τις εμφανίσεις της, τις οποίες χαρακτήρισε «ανεπιτήδευτες, κομψές και όμορφες».
«Μου αρέσει που η Τέι είναι πάντα αυθεντικά ο εαυτός της σε κάθε εμφάνιση», είπε χαρακτηριστικά. «Είτε βρισκόμαστε με φίλους είτε είμαστε μόνο οι δυο μας σε μια βραδινή έξοδο για φαγητό, είναι πάντα ανεπιτήδευτη, κομψή και όμορφη», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η ποπ σταρ πειραματίζεται με σχέδια και έντονα χρώματα, χωρίς να χάνει ποτέ την κομψότητα και το διαχρονικό της στιλ. «Δεν φοβάται τα ιδιαίτερα μοτίβα ή τα έντονα χρώματα και καταφέρνει να δείχνει διαχρονική και κομψή σε κάθε της εμφάνιση», συμπλήρωσε.
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι παντρεύτηκαν τον περασμένο Ιούλιο στο Madison Square Garden, παρουσία χίλιων καλεσμένων. Μερικές εβδομάδες μετά τον γάμο τους ο σταρ των Kansas City Chiefs εξομολογήθηκε πως εκείνη ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής του.
Σχολιάζοντας πώς πέρασε το διάστημα εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Κέλσι είχε δηλώσει: «Ήταν ένα διασκεδαστικό καλοκαίρι. Ο γάμος ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου και εκτιμώ όλους όσοι ήρθαν και γιόρτασαν μαζί μας και πέρασαν όμορφα».
Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τη βραδιά «τρελή νύχτα», σημειώνοντας πως ήταν «γεμάτη από πολλές στιγμές γιορτής». Πλέον, όπως είχε ξεκαθαρίσει, η προσοχή του στρέφεται και πάλι στο άθλημά του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα, ποδόσφαιρο μωρό μου».
Σε συνέντευξή του στη Vogue, με αφορμή τη συμμετοχή του στην καμπάνια του Tommy Hilfiger για το φθινόπωρο, ο 36χρονος σταρ του NFL αποθέωσε τη διάσημη σύζυγό του για τις εμφανίσεις της, τις οποίες χαρακτήρισε «ανεπιτήδευτες, κομψές και όμορφες».
«Μου αρέσει που η Τέι είναι πάντα αυθεντικά ο εαυτός της σε κάθε εμφάνιση», είπε χαρακτηριστικά. «Είτε βρισκόμαστε με φίλους είτε είμαστε μόνο οι δυο μας σε μια βραδινή έξοδο για φαγητό, είναι πάντα ανεπιτήδευτη, κομψή και όμορφη», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η ποπ σταρ πειραματίζεται με σχέδια και έντονα χρώματα, χωρίς να χάνει ποτέ την κομψότητα και το διαχρονικό της στιλ. «Δεν φοβάται τα ιδιαίτερα μοτίβα ή τα έντονα χρώματα και καταφέρνει να δείχνει διαχρονική και κομψή σε κάθε της εμφάνιση», συμπλήρωσε.
Travis Kelce Gushes Over Wife Taylor Swift’s ‘Effortless’ Style: ‘Always Authentically Herself’ https://t.co/ZQwCPMElvZ— People (@people) September 1, 2026
Σχολιάζοντας πώς πέρασε το διάστημα εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Κέλσι είχε δηλώσει: «Ήταν ένα διασκεδαστικό καλοκαίρι. Ο γάμος ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου και εκτιμώ όλους όσοι ήρθαν και γιόρτασαν μαζί μας και πέρασαν όμορφα».
Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τη βραδιά «τρελή νύχτα», σημειώνοντας πως ήταν «γεμάτη από πολλές στιγμές γιορτής». Πλέον, όπως είχε ξεκαθαρίσει, η προσοχή του στρέφεται και πάλι στο άθλημά του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα, ποδόσφαιρο μωρό μου».
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