Ο Τράβις Κέλσι αποθεώνει την Τέιλορ Σουίφτ: Σε κάθε εμφάνισή της είναι ο εαυτός της, είναι πάντα κομψή και όμορφη

Είτε βρισκόμαστε με φίλους είτε είμαστε μόνο οι δυο μας σε μια βραδινή έξοδο για φαγητό, είναι ανεπιτήδευτη, είπε ο σταρ του NFL για την τραγουδίστρια και σύζυγό του