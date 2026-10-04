Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Παραιτήθηκε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω της ασφυκτικής οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ στην Τεχεράνη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω της ασφυκτικής οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ στην Τεχεράνη
Ο Μόχσεν Πακνετζάντ ήταν υπουργός Πετρελαίου του κράτους-μέλους του ΟΠΕΚ από τον Αύγουστο του 2024 και παραιτείται, ενώ ο επτάμηνος πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ ασκεί πιέσεις στην οικονομία της χώρας
Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μόχσεν Πακνετζάντ, παραιτήθηκε και ο Χαμίντ Μποβάρντ, διευθύνων σύμβουλος της κρατικής Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Πετρελαίου (NIOC), θα αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού υπουργού, μετέδωσαν την Κυριακή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να δίνουν λόγο για την παραίτηση.
Ο Μόχσεν Πακνετζάντ ήταν υπουργός Πετρελαίου του κράτους-μέλους του ΟΠΕΚ από τον Αύγουστο του 2024 και παραιτείται ενώ ο επτάμηνος πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ ασκεί πιέσεις στην οικονομία της χώρας.
«Με την αποδοχή της παραίτησης του Μόχσεν Πακνετζάντ από τον Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Χαμίντ Μποβάρντ διορίστηκε υπηρεσιακός υπουργός Πετρελαίου», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αξιωματούχο του γραφείου του προέδρου.
Ο Πακνετζάντ, λίγο πριν γίνει γνωστή η παραίτησή του, είχε δηλώσει σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης: «Τα έσοδα από το πετρέλαιο που έχουμε πουλήσει εξακολουθούν να εισρέουν και, αν θέλει ο Θεός, αυτό θα συνεχιστεί».
Ο Μόχσεν Πακνετζάντ ήταν υπουργός Πετρελαίου του κράτους-μέλους του ΟΠΕΚ από τον Αύγουστο του 2024 και παραιτείται ενώ ο επτάμηνος πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ ασκεί πιέσεις στην οικονομία της χώρας.
«Με την αποδοχή της παραίτησης του Μόχσεν Πακνετζάντ από τον Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Χαμίντ Μποβάρντ διορίστηκε υπηρεσιακός υπουργός Πετρελαίου», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αξιωματούχο του γραφείου του προέδρου.
Iran's oil minister resigns, no reason given https://t.co/N0T5UCr57f https://t.co/N0T5UCr57f— Reuters (@Reuters) October 4, 2026
Ο Πακνετζάντ, λίγο πριν γίνει γνωστή η παραίτησή του, είχε δηλώσει σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης: «Τα έσοδα από το πετρέλαιο που έχουμε πουλήσει εξακολουθούν να εισρέουν και, αν θέλει ο Θεός, αυτό θα συνεχιστεί».
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