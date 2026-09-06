Η Ζέτα Μακρυπούλια κολύμπησε σε πισίνα: Και οι βουτιές συνεχίζονται, έγραψε
Η Ζέτα Μακρυπούλια κολύμπησε σε πισίνα: Και οι βουτιές συνεχίζονται, έγραψε
Η ηθοποιός πόζαρε με ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό
Τις βουτιές συνεχίζει η Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς εμφανίστηκε σε πισίνα να κάνει το μπάνιο της.
Η ηθοποιός μοιράστηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, φωτογραφίες και βίντεο με τους ακολούθους της, στα οποία εμφανίζεται με ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό να κολυμπάει, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα πόζαρε στην άκρη της πισίνας χαμογελαστή.
«Και οι βουτιές συνεχίζονται» σημείωσε η Ζέτα Μακρυπούλια στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός μοιράστηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, φωτογραφίες και βίντεο με τους ακολούθους της, στα οποία εμφανίζεται με ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό να κολυμπάει, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα πόζαρε στην άκρη της πισίνας χαμογελαστή.
«Και οι βουτιές συνεχίζονται» σημείωσε η Ζέτα Μακρυπούλια στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα