Η Ζέτα Μακρυπούλια κολύμπησε σε πισίνα: Και οι βουτιές συνεχίζονται, έγραψε
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Ζέτα Μακρυπούλια Πισίνα

Η Ζέτα Μακρυπούλια κολύμπησε σε πισίνα: Και οι βουτιές συνεχίζονται, έγραψε

Η ηθοποιός πόζαρε με ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό

Η Ζέτα Μακρυπούλια κολύμπησε σε πισίνα: Και οι βουτιές συνεχίζονται, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Τις βουτιές συνεχίζει η Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς εμφανίστηκε σε πισίνα να κάνει το μπάνιο της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, φωτογραφίες και βίντεο με τους ακολούθους της, στα οποία εμφανίζεται με ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό να κολυμπάει, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα πόζαρε στην άκρη της πισίνας χαμογελαστή.

«Και οι βουτιές συνεχίζονται» σημείωσε η Ζέτα Μακρυπούλια στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Ζέτα Μακρυπούλια κολύμπησε σε πισίνα: Και οι βουτιές συνεχίζονται, έγραψε
Η Ζέτα Μακρυπούλια κολύμπησε σε πισίνα: Και οι βουτιές συνεχίζονται, έγραψε
Η Ζέτα Μακρυπούλια κολύμπησε σε πισίνα: Και οι βουτιές συνεχίζονται, έγραψε
Η Ζέτα Μακρυπούλια κολύμπησε σε πισίνα: Και οι βουτιές συνεχίζονται, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

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