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Η βόλτα της Ζέτας Μακρυπούλια με φουσκωτό: «Έστω και στην εκπνοή, λίγο καλοκαίρι και για μένα»
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Ζέτα Μακρυπούλια Καλοκαίρι

Η βόλτα της Ζέτας Μακρυπούλια με φουσκωτό: «Έστω και στην εκπνοή, λίγο καλοκαίρι και για μένα»

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τις διακοπές της

Η βόλτα της Ζέτας Μακρυπούλια με φουσκωτό: «Έστω και στην εκπνοή, λίγο καλοκαίρι και για μένα»
16 ΣΧΟΛΙΑ
Έχοντας περιοδεύσει τους προηγούμενες μήνες ανά την Ελλάδα με την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, με την υπογραφή του Νίκου Καραθάνου,  η Ζέτα Μακρυπούλια πρόλαβε να απολαύσει μερικές στιγμές χαλάρωσης.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τις διακοπές της, δημοσιεύοντας στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες.  Στο υλικό που ανάρτησε, απαθανατίζεται πάνω σε σκάφος, ενώ χαλαρώνει. «Έστω και στην εκπνοή, λίγο καλοκαίρι και για μένα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η βόλτα της Ζέτας Μακρυπούλια με φουσκωτό: «Έστω και στην εκπνοή, λίγο καλοκαίρι και για μένα»
Η βόλτα της Ζέτας Μακρυπούλια με φουσκωτό: «Έστω και στην εκπνοή, λίγο καλοκαίρι και για μένα»
16 ΣΧΟΛΙΑ

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