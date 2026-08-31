Η βόλτα της Ζέτας Μακρυπούλια με φουσκωτό: «Έστω και στην εκπνοή, λίγο καλοκαίρι και για μένα»



Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τις διακοπές της, δημοσιεύοντας στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες. Στο υλικό που ανάρτησε, απαθανατίζεται πάνω σε σκάφος, ενώ χαλαρώνει. «Έστω και στην εκπνοή, λίγο καλοκαίρι και για μένα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.