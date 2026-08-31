Η βόλτα της Ζέτας Μακρυπούλια με φουσκωτό: «Έστω και στην εκπνοή, λίγο καλοκαίρι και για μένα»
Η βόλτα της Ζέτας Μακρυπούλια με φουσκωτό: «Έστω και στην εκπνοή, λίγο καλοκαίρι και για μένα»
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τις διακοπές της
Έχοντας περιοδεύσει τους προηγούμενες μήνες ανά την Ελλάδα με την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, με την υπογραφή του Νίκου Καραθάνου, η Ζέτα Μακρυπούλια πρόλαβε να απολαύσει μερικές στιγμές χαλάρωσης.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τις διακοπές της, δημοσιεύοντας στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες. Στο υλικό που ανάρτησε, απαθανατίζεται πάνω σε σκάφος, ενώ χαλαρώνει. «Έστω και στην εκπνοή, λίγο καλοκαίρι και για μένα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα