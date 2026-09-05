Ο Jay-Z ευχήθηκε στην Μπιγιονσέ για τα 45α γενέθλιά της με πυροτεχνήματα και τραγούδι σε συναυλία του στο Λονδίνο, δείτε βίντεο
Ο Jay-Z ευχήθηκε στην Μπιγιονσέ για τα 45α γενέθλιά της με πυροτεχνήματα και τραγούδι σε συναυλία του στο Λονδίνο, δείτε βίντεο
Ο 56χρονος ράπερ διέκοψε για λίγο τη συναυλία του για να ευχηθεί στη σύζυγό του, που τον παρακολουθούσε από σουίτα
Με πυροτεχνήματα και ένα τραγούδι, ευχήθηκε ο Jay-Z στη Μπιγιονσέ για τα 45α γενέθλιά της, κατά τη διάρκεια συναυλίας του.
Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ενώ ο 56χρονος ράπερ εμφανιζόταν στο Λονδίνο στο πλαίσιο της περιορισμένης σειράς συναυλιών του για την JAŸ-Z 30 Tour, διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά του για να ευχηθεί δημόσια στην τραγουδίστρια, με το κοινό να συμμετέχει στη στιγμή, όσο πυροτεχνήματα φώτιζαν τον ουρανό πάνω από το στάδιο.
Σε ένα σύντομο διάλειμμα ανάμεσα στα τραγούδια, ο Jay-Z ακούστηκε να ρωτά την ομάδα παραγωγής αν είχαν «το πλάνο» της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας στις γιγαντοοθόνες του σταδίου. Μόλις η κάμερα εστίασε στη σουίτα όπου βρισκόταν η Μπιγιονσέ, οι θαυμαστές ξέσπασαν σε επευφημίες, καθώς η εορτάζουσα εμφανίστηκε χαμογελαστή, περιτριγυρισμένη από φίλους, σχηματίζοντας με τα χέρια της το χαρακτηριστικό σήμα της Roc Nation, αμερικανικής εταιρείας ψυχαγωγίας και μουσικής, που ιδρύθηκε το 2008 από τον ράπερ.
Δείτε βίντεο
Λίγο αργότερα, ο Jay-Z άρχισε να τραγουδά το «Happy Birthday», με τον κόσμο να τον ακολουθεί. Η έκπληξη, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Την ώρα που οι θεατές τραγουδούσαν για τα γενέθλια της Μπιγιονσέ, ξεκίνησε ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων.
Η τραγουδίστρια που παρακολουθούσε τη στιγμή από τη σουίτα, φορώντας ένα φούτερ, χαιρέτησε τους θαυμαστές της, τους έστειλε φιλιά και συνέχισε να χαμογελά, κοιτάζοντας προς τον ουρανό καθώς τα πυροτεχνήματα συνεχίζονταν. «Ω, Θεέ μου» σχημάτισε με τα χείλη της η Μπιγιονσέ, λίγο πριν ο ράπερ συνεχίσει κανονικά τη συναυλία του.
Η μητέρα της, Τίνα Νόουλς της ευχήθηκε δημόσια με μία ανάρτηση στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη κόρη της ως «έναν εξαιρετικό άνθρωπο».
«Ακόμα και μέσα σε όλον αυτόν τον, μερικές φορές, τρομερό θόρυβο, συνεχίζεις και προχωράς μπροστά», έγραψε και πρόσθεσε: «Δημιουργείς, αγαπάς, στηρίζεις τους άλλους, γράφεις συνεχώς ιστορία και χρησιμοποιείς αυτό το ιδιοφυές μυαλό σου, δουλεύοντας σκληρά, κοιτώντας τη δουλειά σου και ζώντας τη ζωή σου στο έπακρο. Χρόνια πολλά, σε αγαπώ».
Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ενώ ο 56χρονος ράπερ εμφανιζόταν στο Λονδίνο στο πλαίσιο της περιορισμένης σειράς συναυλιών του για την JAŸ-Z 30 Tour, διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά του για να ευχηθεί δημόσια στην τραγουδίστρια, με το κοινό να συμμετέχει στη στιγμή, όσο πυροτεχνήματα φώτιζαν τον ουρανό πάνω από το στάδιο.
Σε ένα σύντομο διάλειμμα ανάμεσα στα τραγούδια, ο Jay-Z ακούστηκε να ρωτά την ομάδα παραγωγής αν είχαν «το πλάνο» της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας στις γιγαντοοθόνες του σταδίου. Μόλις η κάμερα εστίασε στη σουίτα όπου βρισκόταν η Μπιγιονσέ, οι θαυμαστές ξέσπασαν σε επευφημίες, καθώς η εορτάζουσα εμφανίστηκε χαμογελαστή, περιτριγυρισμένη από φίλους, σχηματίζοντας με τα χέρια της το χαρακτηριστικό σήμα της Roc Nation, αμερικανικής εταιρείας ψυχαγωγίας και μουσικής, που ιδρύθηκε το 2008 από τον ράπερ.
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@myoncevideos4
Beyonce’s reaction during Jay´s birthday wishes and the firework. She so cute #bey #beyhive #beyonce #blueivy #jayz♬ Originalton - Myoncevideos - Myoncevideos
Λίγο αργότερα, ο Jay-Z άρχισε να τραγουδά το «Happy Birthday», με τον κόσμο να τον ακολουθεί. Η έκπληξη, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Την ώρα που οι θεατές τραγουδούσαν για τα γενέθλια της Μπιγιονσέ, ξεκίνησε ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων.
Η τραγουδίστρια που παρακολουθούσε τη στιγμή από τη σουίτα, φορώντας ένα φούτερ, χαιρέτησε τους θαυμαστές της, τους έστειλε φιλιά και συνέχισε να χαμογελά, κοιτάζοντας προς τον ουρανό καθώς τα πυροτεχνήματα συνεχίζονταν. «Ω, Θεέ μου» σχημάτισε με τα χείλη της η Μπιγιονσέ, λίγο πριν ο ράπερ συνεχίσει κανονικά τη συναυλία του.
Η μητέρα της, Τίνα Νόουλς της ευχήθηκε δημόσια με μία ανάρτηση στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη κόρη της ως «έναν εξαιρετικό άνθρωπο».
«Ακόμα και μέσα σε όλον αυτόν τον, μερικές φορές, τρομερό θόρυβο, συνεχίζεις και προχωράς μπροστά», έγραψε και πρόσθεσε: «Δημιουργείς, αγαπάς, στηρίζεις τους άλλους, γράφεις συνεχώς ιστορία και χρησιμοποιείς αυτό το ιδιοφυές μυαλό σου, δουλεύοντας σκληρά, κοιτώντας τη δουλειά σου και ζώντας τη ζωή σου στο έπακρο. Χρόνια πολλά, σε αγαπώ».
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