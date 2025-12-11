Η κόρη της Μπιγιονσέ μοιάζει όλο και περισσότερο στη διάσημη μητέρα της

Μπλου Άιβι Κάρτερ, κόρη της , κόρη της Μπιγιονσέ και του Jay-Z

13χρονης

Μπλου Άιβι όσο μεγαλώνει έχει μεγάλη ομοιότητα με την τραγουδίστρια. Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, η

μοιάζει όλο και περισσότερο στη διάσημη μητέρα της.Μια νέα δημόσια εμφάνιση τηςστο Λος Άντζελες επιβεβαιώνει ότι ηκόρη της ποπ σταρ και του ράπερ παρακολούθησε με τον πατέρα της τον αγώνα των Los Angeles Lakers απέναντι στους San Antonio Spurs.Η Μπλου Άιβι τράβηξε τα βλέμματα των φωτογράφων, με τη διακριτική αλλά γεμάτη αυτοπεποίθηση παρουσία της, σε μια ακόμη εμφάνιση που αναδεικνύει τη στιλιστική και εξωτερική ομοιότητά της με την Μπιγιονσέ. Η νεαρή κοπέλα απαθανατίστηκε με μαύρο δερμάτινο τζάκετ και φαρδύ τζιν παντελόνι, ενώ σε ορισμένες στιγμές φορούσε γυαλιά ηλίου μέσα στο γήπεδο.Η Μπλου Άιβι Κάρτερ γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου του 2012 και είναι η πρωτότοκη κόρη της Μπιγιονσέ και του Jay-Z. Από τη γέννησή της βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, τόσο λόγω της δημοτικότητας των γονιών της. Η Μπλου Άιβι συμμετείχε φωνητικά στο τραγούδι «Glory» του Jay-Z, μόλις λίγες ημέρες μετά τη γέννησή της, με αποτέλεσμα να καταγραφεί ως ο νεότερος άνθρωπος που μπήκε ποτέ στα Billboard charts.Στη συνέχεια, έκανε αισθητή την παρουσία της σε projects της Μπιγιονσέ, όπως στο «Brown Skin Girl», για το οποίο κέρδισε βραβείο BET. Τα τελευταία χρόνια η κόρη του πρώην ζευγαριού συνοδεύει συχνά τους γονείς της σε δημόσιες εκδηλώσεις, από τελετές βραβείων μέχρι σημαντικούς αθλητικούς αγώνες.: Allen Berezovsky / Getty Images