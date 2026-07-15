Η Μάγκι Τζίλενχαλ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα και μοιράστηκε το «μυστικό» της Τζάκι Κένεντι με το βούτυρο του νησιού
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Μάγκι Τζίλενχαλ Κέρκυρα Διακοπές Τζάκι Κένεντι

Η Μάγκι Τζίλενχαλ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα και μοιράστηκε το «μυστικό» της Τζάκι Κένεντι με το βούτυρο του νησιού

Η ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα και από την παραμονή της στην Αθήνα - «Κολύμπι στη θάλασσα, Ναός του Ποσειδώνα, ντομάτες, σουβλάκι και το πιο εκπληκτικό κρητικό μέλι», έγραψε

Η Μάγκι Τζίλενχαλ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα και μοιράστηκε το «μυστικό» της Τζάκι Κένεντι με το βούτυρο του νησιού
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα ανέβασε η Μάγκι Τζίλενχαλ και μοιράστηκε το «μυστικό» της Τζάκι Κένεντι με το βούτυρο του νησιού.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα με τα φαγητά που δοκίμασε και την ενθουσίασαν, όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, ρυζόγαλο από γνωστό γαλακτοπωλείο της Κέρκυρας αλλά και το περίφημο σάντουιτς με βούτυρο και μέλι, ενώ δεν έλειψαν και εικόνες με την ίδια να ποζάρει στην παραλία φορώντας το μπικίνι της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της ανέφερε πως το βούτυρο για το οποίο φημίζεται το νησί, η Τζάκι Κένεντι συνήθιζε να το απλώνει στο σώμα της: «Κέρκυρα. Ω Θεέ μου. Σχετικά με το σάντουιτς με βούτυρο: Σύμφωνα με τον θρύλο, η Τζάκι Κένεντι συνήθιζε να τρίβει αυτό το βούτυρο σε όλο της το σώμα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Μάγκι Τζίλενχαλ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα και μοιράστηκε το «μυστικό» της Τζάκι Κένεντι με το βούτυρο του νησιού
Η Μάγκι Τζίλενχαλ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα και μοιράστηκε το «μυστικό» της Τζάκι Κένεντι με το βούτυρο του νησιού
Η Μάγκι Τζίλενχαλ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα και μοιράστηκε το «μυστικό» της Τζάκι Κένεντι με το βούτυρο του νησιού
Η Μάγκι Τζίλενχαλ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα και μοιράστηκε το «μυστικό» της Τζάκι Κένεντι με το βούτυρο του νησιού
Η Μάγκι Τζίλενχαλ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα και μοιράστηκε το «μυστικό» της Τζάκι Κένεντι με το βούτυρο του νησιού

Λίγες ημέρες πριν, η Τζάκι Τζίλενχαλ ανέβασε φωτογραφίες και από την παραμονή της στην Αθήνα, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της, μεταξύ άλλων: «Κολύμπι στη θάλασσα, Ναός του Ποσειδώνα, ντομάτες, σουβλάκι. Και το πιο εκπληκτικό κρητικό μέλι. Νιώθουμε ανανεωμένοι και πάρα, πάρα πολύ ευγνώμονες».

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Η Μάγκι Τζίλενχαλ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα και μοιράστηκε το «μυστικό» της Τζάκι Κένεντι με το βούτυρο του νησιού
Η Μάγκι Τζίλενχαλ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα και μοιράστηκε το «μυστικό» της Τζάκι Κένεντι με το βούτυρο του νησιού
Η Μάγκι Τζίλενχαλ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα και μοιράστηκε το «μυστικό» της Τζάκι Κένεντι με το βούτυρο του νησιού
Η Μάγκι Τζίλενχαλ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα και μοιράστηκε το «μυστικό» της Τζάκι Κένεντι με το βούτυρο του νησιού
Η Μάγκι Τζίλενχαλ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κέρκυρα και μοιράστηκε το «μυστικό» της Τζάκι Κένεντι με το βούτυρο του νησιού
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

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