Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα λάβουν από σήμερα έως 1.600 ευρώ, οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Διπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί - Αναδρομικά για το 2024 και νέα πίστωση έως το τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα του 2025 - Ποιοι δικαιούνται δύο ενοίκια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και τι πρέπει να προσέξουν για την πληρωμή