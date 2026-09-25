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«Η δική σου ανηφόρα βγήκε πολύ απότομη»: Συγκινεί η μητέρα της Μυρτώς από την Πάρο για την ονομαστική της εορτή
«Η δική σου ανηφόρα βγήκε πολύ απότομη»: Συγκινεί η μητέρα της Μυρτώς από την Πάρο για την ονομαστική της εορτή
«Η ψυχή σου είναι αγγελική και ξέρει να δίνει μόνο αγάπη. Ίσως αυτό να είναι το χάρισμα που σου έδωσε η Παναγία για όσα έχασες σε μια στιγμή: την φωνή, την κίνηση, την ζωή...» γράφει η Μαίρη Κοτρώτσου για την κόρη της
Με λόγια καρδιάς που προκαλούν συγκίνηση ευχήθηκε στην κόρη της Μυρτώ για την ονομαστική της εορτής, η μητέρα της Μαίρη Κοτρώτσου, καθώς έχουν συμπληρωθεί 14 χρόνια από την άγρια επίθεση που δέχθηκε η κόρη της στην Πάρο από τον Αχμέτ Βακάς, ο οποίος την βίασε και την ξυλοκόπησε, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας και μια τεράστια μάχη αποκατάστασης.
«Μέρα γιορτής της Παναγίας της Μυρτιδιωτισσας και δεν χωρούν παράπονα. Ο καθένας έχει την δική του ανηφόρα. Μόνο που η δική σου βγήκε πολύ απότομη και δυσκολεύομαι στο ανήφορο» γράφει στην ανάρτησή της η κυρία Κοτρώτσου εκφράζοντας την ελπίδα «να έρθει μια μέρα που η ιατρική επιστήμη θα έχει προχωρήσει και μπορεί να σε δω λίγο καλύτερα!».
«Σ αγαπώ πάντα και θα σε αγαπώ μέχρι τον ουρανό όπως μου λες και εσύ, και θέλω να συνεχίσεις να σκορπάς το χαμόγελο σου και τα φιλιά σου σε όποιον σε πλησιάζει και σου μιλάει. Γιατί η ψυχή σου είναι αγγελική και ξέρει να δίνει μόνο αγάπη» συνεχίζει η μητέρα της Μυρτούς.
Γράφει, δε, στη συνέχεια πως «ίσως αυτό να είναι το χάρισμα που σου έδωσε η Παναγία για όσα έχασες σε μια στιγμή: την φωνή, την κίνηση, την ζωή...».
«Θα κάνω πάντα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να είναι η κάθε σου μέρα όσο μπορεί καλύτερη. Είμαι ευγνώμων που σε έχω κοντά μου και νοιωθω καθημερινά την σφιχτή αγκαλιά σου» καταλήγει η κυρία Κοτρώτσου.
Χρόνια σου πολλά Μυρτω μου,ο Θεός να σου χαρίζει υγεία, δύναμη , αισιοδοξία, χαμόγελο αγάπη, ευτυχία!
Και μακάρι να έρθει μια μέρα που η ιατρική επιστήμη θα έχει προχωρήσει και μπορεί να σε δω λίγο καλύτερα!
Ελπιζω γιατί αυτό μαζί με το χαμόγελο σου και την αγάπη σου μου δίνουν δύναμη. Την δύναμη της ελπίδας που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη όλοι μέσα μας, για να βαδίζουμε σε αυτήν την ζωή που μόνο δυσάρεστα και απογοητευτικά μηνύματα μας δίνει.
Μέρα γιορτής της Παναγίας της Μυρτιδιωτισσας και δεν χωρούν παράπονα. Ο καθένας έχει την δική του ανηφόρα. Μόνο που η δική σου βγήκε πολύ απότομη και δυσκολεύομαι στο ανήφορο.
«Μέρα γιορτής της Παναγίας της Μυρτιδιωτισσας και δεν χωρούν παράπονα. Ο καθένας έχει την δική του ανηφόρα. Μόνο που η δική σου βγήκε πολύ απότομη και δυσκολεύομαι στο ανήφορο» γράφει στην ανάρτησή της η κυρία Κοτρώτσου εκφράζοντας την ελπίδα «να έρθει μια μέρα που η ιατρική επιστήμη θα έχει προχωρήσει και μπορεί να σε δω λίγο καλύτερα!».
«Σ αγαπώ πάντα και θα σε αγαπώ μέχρι τον ουρανό όπως μου λες και εσύ, και θέλω να συνεχίσεις να σκορπάς το χαμόγελο σου και τα φιλιά σου σε όποιον σε πλησιάζει και σου μιλάει. Γιατί η ψυχή σου είναι αγγελική και ξέρει να δίνει μόνο αγάπη» συνεχίζει η μητέρα της Μυρτούς.
Γράφει, δε, στη συνέχεια πως «ίσως αυτό να είναι το χάρισμα που σου έδωσε η Παναγία για όσα έχασες σε μια στιγμή: την φωνή, την κίνηση, την ζωή...».
«Θα κάνω πάντα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να είναι η κάθε σου μέρα όσο μπορεί καλύτερη. Είμαι ευγνώμων που σε έχω κοντά μου και νοιωθω καθημερινά την σφιχτή αγκαλιά σου» καταλήγει η κυρία Κοτρώτσου.
Όλη η ανάρτηση της μητέρας της Μυρτούς
Χρόνια σου πολλά Μυρτω μου,ο Θεός να σου χαρίζει υγεία, δύναμη , αισιοδοξία, χαμόγελο αγάπη, ευτυχία!
Και μακάρι να έρθει μια μέρα που η ιατρική επιστήμη θα έχει προχωρήσει και μπορεί να σε δω λίγο καλύτερα!
Ελπιζω γιατί αυτό μαζί με το χαμόγελο σου και την αγάπη σου μου δίνουν δύναμη. Την δύναμη της ελπίδας που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη όλοι μέσα μας, για να βαδίζουμε σε αυτήν την ζωή που μόνο δυσάρεστα και απογοητευτικά μηνύματα μας δίνει.
Μέρα γιορτής της Παναγίας της Μυρτιδιωτισσας και δεν χωρούν παράπονα. Ο καθένας έχει την δική του ανηφόρα. Μόνο που η δική σου βγήκε πολύ απότομη και δυσκολεύομαι στο ανήφορο.
Σ αγαπώ πάντα και θα σε αγαπώ μέχρι τον ουρανό όπως μου λες και εσύ, και θέλω να συνεχίσεις να σκορπάς το χαμόγελο σου και τα φιλιά σου σε όποιον σε πλησιάζει και σου μιλάει. Γιατί η ψυχή σου είναι αγγελική και ξέρει να δίνει μόνο αγάπη. Ισως αυτό να είναι το χάρισμα που σου έδωσε η Παναγία για όσα έχασες σε μια στιγμή: την φωνή, την κίνηση, την ζωή….
Θα κάνω πάντα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να είναι η κάθε σου μέρα όσο μπορεί καλύτερη.
Είμαι ευγνώμων που σε έχω κοντά μου και νοιωθω καθημερινά την σφιχτή αγκαλιά σου.
Θα κάνω πάντα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να είναι η κάθε σου μέρα όσο μπορεί καλύτερη.
Είμαι ευγνώμων που σε έχω κοντά μου και νοιωθω καθημερινά την σφιχτή αγκαλιά σου.
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