«Η δική σου ανηφόρα βγήκε πολύ απότομη»: Συγκινεί η μητέρα της Μυρτώς από την Πάρο για την ονομαστική της εορτή

«Η ψυχή σου είναι αγγελική και ξέρει να δίνει μόνο αγάπη. Ίσως

αυτό να είναι το χάρισμα που σου έδωσε η Παναγία για όσα έχασες σε μια στιγμή: την φωνή, την κίνηση, την ζωή...» γράφει η Μαίρη Κοτρώτσου για την κόρη της