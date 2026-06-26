Η Μπέλα Χαντίντ ανέβασε φωτογραφία που κλαίει, η εξομολόγηση για την υποτροπή της νόσου Lyme από την οποία πάσχει

Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένα εγκεφαλικό κύτταρο που να λειτουργεί και τα δύο τελευταία τσακώνονται μεταξύ τους, έγραψε το μοντέλο