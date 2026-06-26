Η Μπέλα Χαντίντ ανέβασε φωτογραφία που κλαίει, η εξομολόγηση για την υποτροπή της νόσου Lyme από την οποία πάσχει
Η Μπέλα Χαντίντ ανέβασε φωτογραφία που κλαίει, η εξομολόγηση για την υποτροπή της νόσου Lyme από την οποία πάσχει
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένα εγκεφαλικό κύτταρο που να λειτουργεί και τα δύο τελευταία τσακώνονται μεταξύ τους, έγραψε το μοντέλο
Μία φωτογραφία που κλαίει ανέβασε η Μπέλα Χαντίντ ώστε να μιλήσει για την υποτροπή της νόσου Lyme από την οποία πάσχει.
Το 29χρονο μοντέλο, που είχε διαγνωστεί με τη νόσο το 2012, ενημέρωσε τους ακολούθους της μέσω Instagram stories για την κατάσταση της υγείας της, εξηγώντας πως τις τελευταίες ημέρες είναι εξαντλημένη και θεωρεί επίτευγμα μέχρι και το να κάνει μπάνιο χωρίς να λιποθυμήσει.
Στην ανάρτησή της ανέφερε: «Δεν έχω καταφέρει να ξεπεράσω αυτή την υποτροπή... Κοιμήθηκα 11 ώρες. Πάλι... Υπνάκος κάθε μέρα. Ακολούθησα κάθε πρωτόκολλο από κάθε γιατρό που έχω δει. Ακόμα τίποτα δεν βοηθά. Όποιος ξέρει, ξέρει». Η Χαντίντ πρόσθεσε επίσης: «Έχω διαγνώσει τον εαυτό μου με άλλα 12 πράγματα, οπότε αυτό είναι καλό».
Δείτε την ανάρτηση
Η ίδια σημείωσε ότι παραμένει ενυδατωμένη, διευκρινίζοντας: «Και όχι, δεν πήγα για περπάτημα γιατί είχα δύσπνοια περπατώντας μέχρι την κουζίνα». Σε άλλο σημείο έγραψε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένα εγκεφαλικό κύτταρο που να λειτουργεί και τα δύο τελευταία τσακώνονται μεταξύ τους, οπότε συγγνώμη αν σας είπα ποτέ σε μια κακή μέρα να γράψετε σε ημερολόγιο, το παίρνω πίσω και ζητώ συγγνώμη».
Όπως ανέφερε, κατάφερε να κάνει ντους «χωρίς να λιποθυμήσει», προσθέτοντας: «Οπότε ξανά, όποιος ξέρει, ξέρει... αυτό ένιωσα ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μένα σήμερα, οπότε ίσως κάποιος να μου στείλει ένα μπισκότο ή κάτι τέτοιο».
Η ανάρτησή της προκάλεσε ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της και την επόμενη μέρα η Χαντίντ ανέβασε ένα νέο story στο Instagram, εξηγώντας πως απλώς προσπαθεί να ισορροπήσει στην καθημερινότητάς της και είχε την ανάγκη να ξεσπάσει.
Όπως έγραψε: «Γεια… Λυπάμαι αν ανησύχησα κάποιον. Ξέρω ότι ακούγεται τρομακτικό, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι η καθημερινότητά μου, οπότε είναι κάτι που μπορώ πλέον να διαχειριστώ ως έναν βαθμό. Λυπάμαι αν ανησύχησα κάποιον. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα για μένα τα τελευταία 15 χρόνια. Απλώς είχα μια έντονη συναισθηματική φόρτιση επειδή δεν μπορώ να κάνω πράγματα που το μυαλό μου μπορεί να θέσει, αλλά το σώμα μου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Κάθε μέρα είναι μια νέα μέρα και ελπίζω στο αύριο, αν θέλει ο Θεός, να είναι καλύτερα. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ, σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξή σας. Δεν το περίμενα, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων. Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ».
Το 29χρονο μοντέλο, που είχε διαγνωστεί με τη νόσο το 2012, ενημέρωσε τους ακολούθους της μέσω Instagram stories για την κατάσταση της υγείας της, εξηγώντας πως τις τελευταίες ημέρες είναι εξαντλημένη και θεωρεί επίτευγμα μέχρι και το να κάνει μπάνιο χωρίς να λιποθυμήσει.
Στην ανάρτησή της ανέφερε: «Δεν έχω καταφέρει να ξεπεράσω αυτή την υποτροπή... Κοιμήθηκα 11 ώρες. Πάλι... Υπνάκος κάθε μέρα. Ακολούθησα κάθε πρωτόκολλο από κάθε γιατρό που έχω δει. Ακόμα τίποτα δεν βοηθά. Όποιος ξέρει, ξέρει». Η Χαντίντ πρόσθεσε επίσης: «Έχω διαγνώσει τον εαυτό μου με άλλα 12 πράγματα, οπότε αυτό είναι καλό».
Δείτε την ανάρτηση
Η ίδια σημείωσε ότι παραμένει ενυδατωμένη, διευκρινίζοντας: «Και όχι, δεν πήγα για περπάτημα γιατί είχα δύσπνοια περπατώντας μέχρι την κουζίνα». Σε άλλο σημείο έγραψε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένα εγκεφαλικό κύτταρο που να λειτουργεί και τα δύο τελευταία τσακώνονται μεταξύ τους, οπότε συγγνώμη αν σας είπα ποτέ σε μια κακή μέρα να γράψετε σε ημερολόγιο, το παίρνω πίσω και ζητώ συγγνώμη».
Όπως ανέφερε, κατάφερε να κάνει ντους «χωρίς να λιποθυμήσει», προσθέτοντας: «Οπότε ξανά, όποιος ξέρει, ξέρει... αυτό ένιωσα ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μένα σήμερα, οπότε ίσως κάποιος να μου στείλει ένα μπισκότο ή κάτι τέτοιο».
Η ανάρτησή της προκάλεσε ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της και την επόμενη μέρα η Χαντίντ ανέβασε ένα νέο story στο Instagram, εξηγώντας πως απλώς προσπαθεί να ισορροπήσει στην καθημερινότητάς της και είχε την ανάγκη να ξεσπάσει.
Όπως έγραψε: «Γεια… Λυπάμαι αν ανησύχησα κάποιον. Ξέρω ότι ακούγεται τρομακτικό, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι η καθημερινότητά μου, οπότε είναι κάτι που μπορώ πλέον να διαχειριστώ ως έναν βαθμό. Λυπάμαι αν ανησύχησα κάποιον. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα για μένα τα τελευταία 15 χρόνια. Απλώς είχα μια έντονη συναισθηματική φόρτιση επειδή δεν μπορώ να κάνω πράγματα που το μυαλό μου μπορεί να θέσει, αλλά το σώμα μου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Κάθε μέρα είναι μια νέα μέρα και ελπίζω στο αύριο, αν θέλει ο Θεός, να είναι καλύτερα. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ, σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξή σας. Δεν το περίμενα, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων. Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ».
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