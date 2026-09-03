Η Ευρυδίκη έπαιξε με τα κύματα στην Πρέβεζα και δήλωσε ότι «τις μεγαλύτερες χαρές της τις έζησε καλοκαίρι», δείτε βίντεο
Η Ευρυδίκη έπαιξε με τα κύματα στην Πρέβεζα και δήλωσε ότι «τις μεγαλύτερες χαρές της τις έζησε καλοκαίρι», δείτε βίντεο
«Έτσι μετρώ τα χρόνια μου, μέσα από τις στιγμές των καλοκαιριών που είχαν πάντα μια μεγαλύτερη επίδραση στην ψυχή μου», έγραψε ακόμη η τραγουδίστρια
Με τα κύματα έπαιξε η Ευρυδίκη στην Πρέβεζα, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, και δήλωσε πως τις μεγαλύτερες χαρές της τις έχει ζήσει τα καλοκαίρια.
Η τραγουδίστρια στην ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται να τρέχει μπροστά στην παραλία Μονολίθι, σημειώνοντας πως αισθάνθηκε και πάλι παιδί.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, συγκεκριμένα, η Ευρυδίκη έγραψε: «Τα καλοκαίρια μου! Έτσι μετρώ τα χρόνια μου. Μέσα από τις στιγμές των καλοκαιριών που είχαν πάντα μια μεγαλύτερη επίδραση στην ψυχή μου. Από τότε που ήμουν παιδί μέχρι σήμερα, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Τις μεγαλύτερές μου χαρές τις έζησα καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα, ταξίδια, φίλοι, οικογένεια, μουσικές, αγκαλιές, καινούργιοι φίλοι, γεύσεις, χρώματα… κι αυτή η αίσθηση πως είμαι πάντα παιδί. Θα επιστρέψω, λοιπόν… εκεί που με αγαπώ λίγο πιο πολύ. Θα σε αφήσω να αγριέψεις, να με διώξεις, να με ξαναφωνάξεις. Κι όταν έρθει το καλοκαίρι, θα γυρίσω πάλι στην αγκαλιά σου» και συνόδευσε το post με το «Το βαλς των χαμένων ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια στην ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται να τρέχει μπροστά στην παραλία Μονολίθι, σημειώνοντας πως αισθάνθηκε και πάλι παιδί.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, συγκεκριμένα, η Ευρυδίκη έγραψε: «Τα καλοκαίρια μου! Έτσι μετρώ τα χρόνια μου. Μέσα από τις στιγμές των καλοκαιριών που είχαν πάντα μια μεγαλύτερη επίδραση στην ψυχή μου. Από τότε που ήμουν παιδί μέχρι σήμερα, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Τις μεγαλύτερές μου χαρές τις έζησα καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα, ταξίδια, φίλοι, οικογένεια, μουσικές, αγκαλιές, καινούργιοι φίλοι, γεύσεις, χρώματα… κι αυτή η αίσθηση πως είμαι πάντα παιδί. Θα επιστρέψω, λοιπόν… εκεί που με αγαπώ λίγο πιο πολύ. Θα σε αφήσω να αγριέψεις, να με διώξεις, να με ξαναφωνάξεις. Κι όταν έρθει το καλοκαίρι, θα γυρίσω πάλι στην αγκαλιά σου» και συνόδευσε το post με το «Το βαλς των χαμένων ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι.
Δείτε το βίντεο
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