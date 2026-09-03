Η Ευρυδίκη έπαιξε με τα κύματα στην Πρέβεζα και δήλωσε ότι «τις μεγαλύτερες χαρές της τις έζησε καλοκαίρι», δείτε βίντεο

«Έτσι μετρώ τα χρόνια μου, μέσα από τις στιγμές των καλοκαιριών που είχαν πάντα μια μεγαλύτερη επίδραση στην ψυχή μου», έγραψε ακόμη η τραγουδίστρια